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Источник допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Москву в ближайшее время - РИА Новости, 08.07.2026
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01:02 08.07.2026 (обновлено: 01:19 08.07.2026)
Источник допустил визит Уиткоффа и Кушнера в Москву в ближайшее время

РИА Новости: Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Зять президента США Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время.
  • Информация о предстоящем визите, по словам источника, обсуждалась уже достаточно давно.
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
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"Разговор об этом (Визите — Прим. ред.) ходит достаточно давно, и вроде речь идет о ближайшем времени", — сказал собеседник агентства.
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В минувшее воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным выразил готовность отправить Уиткоффа и Кушнера в Москву в удобное время. Он добавил, что американский лидер "подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса"
Уиткофф и Кушнер посещали российскую столицу и встречались с Путиным в январе 2026 года и декабре 2025 года. До этого, в течение 2025 года, в Москве неоднократно бывал спецпосланник президента США.
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Это был уже четвертый разговор лидеров с начала года. Они договорились вновь созвониться в ближайшее время.
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