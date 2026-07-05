Уиткофф и Кушнер готовы в удобное время приехать в Москву

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.