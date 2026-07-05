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Уиткофф и Кушнер готовы в удобное время приехать в Москву - РИА Новости, 05.07.2026
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00:32 05.07.2026 (обновлено: 07:00 05.07.2026)
Уиткофф и Кушнер готовы в удобное время приехать в Москву

Ушаков: Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер могут приехать Москву в удобное время

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский президент подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий и поиску мирных решений.
  • Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы приехать в Москву.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву", - сказал Ушаков журналистам.
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В миреСШАМоскваДональд ТрампСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
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