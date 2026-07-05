Уиткофф и Кушнер готовы в удобное время приехать в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский президент подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий и поиску мирных решений.
- Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы приехать в Москву.
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву", - сказал Ушаков журналистам.