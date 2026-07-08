Возинья может стать одноклубником Месси в "Интер Майами", пишут СМИ

Сборная Кабо-Верде принимала участие в чемпионате мира 2026 года, выйдя на мировое первенство впервые в своей истории. Кабовердцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Все три встречи сборная Кабо-Верде сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время - 2:3.