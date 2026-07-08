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Возинья может стать одноклубником Месси в "Интер Майами", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
08:50 08.07.2026
Возинья может стать одноклубником Месси в "Интер Майами", пишут СМИ

Veja: вратарь Возинья может стать одноклубником Месси в клубе "Интер Майами"

© REUTERS / BRETT DAVISГолкипер сборной Кабо-Верде Возинья
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья может перейти в клуб MLS «Интер Майами» в летнее трансферное окно.
  • Контракт Возиньи с португальским клубом «Шавеш» истек, и он стал свободным агентом.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья может стать игроком клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" в летнее трансферное окно, сообщает издание Veja.
Контракт Возиньи с "Шавешем" из второго дивизиона Португалии истек в конце июня, игрок является свободным агентом. Сообщается, что "Интер Майами", в составе которого выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси, проявил серьезный интерес к 40-летнему вратарю.
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Некоторые источники, близкие к "Интер Майами", сообщают, что между клубом и игроком уже существует устная договоренность.
Сборная Кабо-Верде принимала участие в чемпионате мира 2026 года, выйдя на мировое первенство впервые в своей истории. Кабовердцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Все три встречи сборная Кабо-Верде сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время - 2:3.
Возинья по ходу турнира стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), набрав 28 миллионов подписчиков.
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ФутболСпортКабо-ВердеПортугалияИспанияВозиньяMajor League Soccer 2025Лионель МессиИнтер
 
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