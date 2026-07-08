Устюгов объяснил, почему завершил карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов официально завершил профессиональную карьеру.
- Устюгов хотел тихо завершить карьеру, чтобы никто не расстраивался.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что хотел тихо завершить карьеру, чтобы никто не расстраивался.
"Вчера вышла новость, что я завершил свою спортивную карьеру, и это правда. Так оно и есть. Все заканчивают, и я закончил. Почему я не сделал это официально в сезоне или какой-то прощальной гонкой? Не хочу, чтобы многие расстраивались, в том числе и я. Хотелось уйти тихо, спокойно, но я так понял, этого не получилось", - сказал Устюгов видеообращении в своем Telegram-канале.
Устюгову 34 года, он является победителем Олимпийских игр 2022 года в эстафете. Также на счету россиянина две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.