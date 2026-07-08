Устюгов объяснил, почему завершил карьеру

"Вчера вышла новость, что я завершил свою спортивную карьеру, и это правда. Так оно и есть. Все заканчивают, и я закончил. Почему я не сделал это официально в сезоне или какой-то прощальной гонкой? Не хочу, чтобы многие расстраивались, в том числе и я. Хотелось уйти тихо, спокойно, но я так понял, этого не получилось", - сказал Устюгов видеообращении в своем Telegram-канале.