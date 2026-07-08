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Устюгов объяснил, почему завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Лыжные гонки
 
16:52 08.07.2026 (обновлено: 17:06 08.07.2026)
Устюгов объяснил, почему завершил карьеру

Устюгов: хотел тихо завершить карьеру, чтобы никто не расстраивался

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Устюгов
Сергей Устюгов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Устюгов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов официально завершил профессиональную карьеру.
  • Устюгов хотел тихо завершить карьеру, чтобы никто не расстраивался.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что хотел тихо завершить карьеру, чтобы никто не расстраивался.
Ранее заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что Устюгов официально завершил профессиональную карьеру.
"Вчера вышла новость, что я завершил свою спортивную карьеру, и это правда. Так оно и есть. Все заканчивают, и я закончил. Почему я не сделал это официально в сезоне или какой-то прощальной гонкой? Не хочу, чтобы многие расстраивались, в том числе и я. Хотелось уйти тихо, спокойно, но я так понял, этого не получилось", - сказал Устюгов видеообращении в своем Telegram-канале.
Устюгову 34 года, он является победителем Олимпийских игр 2022 года в эстафете. Также на счету россиянина две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Скиатлон - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Устюгов завершил карьеру
7 июля, 15:28
 
Лыжные гонкиСпортРоссияСергей УстюговЛыжные виды спорта
 
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