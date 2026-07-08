Ксэвьер Ратэн-Мэйс подписал контракт с УНИКСом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский УНИКС подписал контракт с канадским баскетболистом Ксэвьером Ратэн-Мэйсом по схеме "1+1".
- В сезоне 2023/24 Ратэн-Мэйс выступал за "Енисей", помог команде выйти в плей-офф и установил рекорды Единой лиги ВТБ по набранным очкам за сезон и по среднему числу очков за игру.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Казанский УНИКС на своем сайте объявил о подписании контракта с ранее выступавшим в Единой лиге ВТБ канадским баскетболистом Ксэвьером Ратэн-Мэйсом.
Трудовое соглашение с 32-летним защитником заключено по схеме "1+1".
В сезоне-2023/24 Ратэн-Мэйс выступал в Единой лиге ВТБ в составе "Енисея" и помог красноярской команде выйти в плей-офф, набирая в среднем 25,4 очка и отдавая 4,5 передачи за матч. Он был признан лучшим дебютантом сезона, стал лучшим снайпером лиги и принял участие в Матче всех звезд. Канадец в том сезоне установил рекорды лиги по набранным очкам за сезон (991) и по среднему числу очков за игру (25,7).
После "Енисея" Ратэн-Мэйс перешел в мадридский "Реал", а сезон-2025/26 провел в немецкой "Баварии".
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