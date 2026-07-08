ВС России нанесли удар по объектам ВПК в Киеве

"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки <...> на гражданскую инфраструктуру <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса", — говорится в сводке .

Бойцы атаковали предприятие компании "Самсунг-Украина", где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 "Фламинго", а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.