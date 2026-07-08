ВС России нанесли удар по объектам ВПК в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.
- Бойцы поразили предприятие, где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 "Фламинго", а также цех по сборке беспилотников.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. ВС России поразили объекты ВПК в Киеве, сообщило Минобороны.
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"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки <...> на гражданскую инфраструктуру <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса", — говорится в сводке.
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Вчера, 08:00
Бойцы атаковали предприятие компании "Самсунг-Украина", где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 "Фламинго", а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.
Как сообщали местные СМИ, ночью в Киеве прогремело несколько серий взрывов. В городе звучала воздушная тревога.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПоследствия удара по объектам ВПК в Киеве
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Последствия удара по объектам ВПК в Киеве
Это уже третий мощный удар по украинской столице и ее окрестностям за последнюю неделю. Первый российская армия нанесла 2 июля. Тогда военные поразили не менее шести предприятий, склад горюче-смазочных материалов и газораспределительные станции. В ночь на понедельник ударам подверглись еще шесть объектов ВПК, место хранения ГСМ и военные аэродромы.