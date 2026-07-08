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ВС России нанесли удар по объектам ВПК в Киеве - РИА Новости, 08.07.2026
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07:51 08.07.2026 (обновлено: 11:14 08.07.2026)
ВС России нанесли удар по объектам ВПК в Киеве

ВС России ночью нанесли удар по промышленным объектам в Киеве

© REUTERS / Gleb GaranichПоследствия удара по объектам ВПК в Киеве
Последствия удара по объектам ВПК в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Последствия удара по объектам ВПК в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.
  • Бойцы поразили предприятие, где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 "Фламинго", а также цех по сборке беспилотников.
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. ВС России поразили объекты ВПК в Киеве, сообщило Минобороны.
«

"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки <...> на гражданскую инфраструктуру <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса", — говорится в сводке.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
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Как сообщали местные СМИ, ночью в Киеве прогремело несколько серий взрывов. В городе звучала воздушная тревога.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПоследствия удара по объектам ВПК в Киеве
Последствия удара по объектам ВПК в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Последствия удара по объектам ВПК в Киеве
Это уже третий мощный удар по украинской столице и ее окрестностям за последнюю неделю. Первый российская армия нанесла 2 июля. Тогда военные поразили не менее шести предприятий, склад горюче-смазочных материалов и газораспределительные станции. В ночь на понедельник ударам подверглись еще шесть объектов ВПК, место хранения ГСМ и военные аэродромы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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