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Минобороны рассказало о целях массированного удара по Киеву - РИА Новости, 06.07.2026
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09:26 06.07.2026 (обновлено: 14:29 06.07.2026)
Минобороны рассказало о целях массированного удара по Киеву

ВС РФ поразили производство БПЛА большой и средней дальности в Киеве

© REUTERS / Anna VoitenkoДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
Дым над Киевом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области, сообщили в Минобороны.
  • Среди пораженных целей — объединение "Абрис ПТ", завод "Буревестник", ООО "УКР АРМО ТЕХ", ЧАО "Кузница на Рыбальском", завод "Квант", завод в Жулянах, склад ГСМ в Вишневом.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области, сообщили в Минобороны.
Среди пораженных целей:
  • объединение "Абрис ПТ" — разработка разведывательных дронов, средств телеметрии, электронного и оптического оборудования;
  • завод "Буревестник" — производство БПЛА и радиолокационной техники;
  • ООО "УКР АРМО ТЕХ" — главный поставщик бронеавтомобилей и элементов бронезащиты;
  • ЧАО "Кузница на Рыбальском" — крупнейшее предприятие машиностроения, где собирают артиллерийские и безэкипажные катера;
  • завод "Квант" — выпуск систем управления огнем, комплексов оптико-электронного противодействия, средств навигации и автоматики;
  • завод в Жулянах — производство ЗРК, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также дронов самолетного типа большой дальности;
  • склад ГСМ в Вишневом, чьи запасы используют для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.
О массированной атаке на объекты ТЭК и ВПК противника Минобороны сообщило сегодня утром. Это стало ответом на террористические удары ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в России. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБезопасностьКиевская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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