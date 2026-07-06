Минобороны рассказало о целях массированного удара по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области, сообщили в Минобороны.
- Среди пораженных целей — объединение "Абрис ПТ", завод "Буревестник", ООО "УКР АРМО ТЕХ", ЧАО "Кузница на Рыбальском", завод "Квант", завод в Жулянах, склад ГСМ в Вишневом.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области, сообщили в Минобороны.
Среди пораженных целей:
- объединение "Абрис ПТ" — разработка разведывательных дронов, средств телеметрии, электронного и оптического оборудования;
- завод "Буревестник" — производство БПЛА и радиолокационной техники;
- ООО "УКР АРМО ТЕХ" — главный поставщик бронеавтомобилей и элементов бронезащиты;
- ЧАО "Кузница на Рыбальском" — крупнейшее предприятие машиностроения, где собирают артиллерийские и безэкипажные катера;
- завод "Квант" — выпуск систем управления огнем, комплексов оптико-электронного противодействия, средств навигации и автоматики;
- завод в Жулянах — производство ЗРК, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также дронов самолетного типа большой дальности;
- склад ГСМ в Вишневом, чьи запасы используют для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.
О массированной атаке на объекты ТЭК и ВПК противника Минобороны сообщило сегодня утром. Это стало ответом на террористические удары ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в России. Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
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22 июня 2022, 17:18