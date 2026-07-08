Кутепов возглавил медиаклуб "Народная команда"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Кутепов назначен на пост главного тренера клуба Медийной футбольной лиги "Народная команда".
- В качестве игрока он выступал за "Народную команду" с июля 2025 года.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший футболист московского "Спартака" и сборной России Илья Кутепов назначен на пост главного тренера клуба Медийной футбольной лиги "Народная команда", сообщается в Telegram-канале коллектива.
Кутепову 32 года. Он пребывал в системе "Спартака" с 2012 по 2022 год. За взрослую команду футболист провел 114 игр, в которых забил два мяча. После он выступал за столичные "Торпедо" и "Велес". На его счету 13 игр за сборную России, включая участие на домашнем чемпионате мира 2018 года.
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