"Спартак" продлил контракт с Мироновым на три года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский «Спартак» заключил новый контракт с хоккеистом Андреем Мироновым на три года.
- В минувшем сезоне Андрей Миронов набрал 21 (6+15) очко в 71 матче и стал лидером «Спартака» по количеству силовых приемов (125) и заблокированных бросков (128).
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" заключил новый контракт с хоккеистом Андреем Мироновым, сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с капитаном команды подписано на три года.
В минувшем сезоне 31-летний защитник набрал 21 (6+15) очко в 71 матче, а также стал лидером "Спартака" по количеству силовых приемов (125) и заблокированных бросков (128).
Всего на счету обладателя Кубка Гагарина, серебряного и бронзового призера чемпионатов мира в составе сборной России 225 (57+168) очков в 777 матчах лиги.