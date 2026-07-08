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"Спартак" продлил контракт с Мироновым на три года - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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11:24 08.07.2026 (обновлено: 12:25 08.07.2026)
"Спартак" продлил контракт с Мироновым на три года

Клуб КХЛ "Спартак" продлил контракт с капитаном команды Мироновым

© Соцсети ХК "Спартак"Андрей Миронов
Андрей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Соцсети ХК "Спартак"
Андрей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» заключил новый контракт с хоккеистом Андреем Мироновым на три года.
  • В минувшем сезоне Андрей Миронов набрал 21 (6+15) очко в 71 матче и стал лидером «Спартака» по количеству силовых приемов (125) и заблокированных бросков (128).
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский "Спартак" заключил новый контракт с хоккеистом Андреем Мироновым, сообщает Telegram-канал команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с капитаном команды подписано на три года.
В минувшем сезоне 31-летний защитник набрал 21 (6+15) очко в 71 матче, а также стал лидером "Спартака" по количеству силовых приемов (125) и заблокированных бросков (128).
Всего на счету обладателя Кубка Гагарина, серебряного и бронзового призера чемпионатов мира в составе сборной России 225 (57+168) очков в 777 матчах лиги.
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