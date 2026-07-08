"Спартак" и "Рубин" сыграли вничью в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» в товарищеском матче со счетом 0:0.
- Защитник Илья Самошников вышел на замену на 70-й минуте матча.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в товарищеском матче.
Встреча прошла в Москве в среду и завершилась со счетом 0:0.
Защитник Илья Самошников, о переходе которого из "Спартака" в "Рубин" на правах аренды было объявлено перед матчем, вышел на замену на 70-й минуте.
"Спартак" 11 июля проведет товарищеский матч со столичным "Локомотивом", а "Рубин" в тот же день дома примет самарские "Крылья Советов".