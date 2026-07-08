"Спартак" и "Рубин" сыграли вничью в товарищеском матче

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в товарищеском матче.

"Спартак" 11 июля проведет товарищеский матч со столичным "Локомотивом", а "Рубин" в тот же день дома примет самарские "Крылья Советов".