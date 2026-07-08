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"Спартак" и "Рубин" сыграли вничью в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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21:36 08.07.2026 (обновлено: 21:50 08.07.2026)
"Спартак" и "Рубин" сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты "Спартака" и "Рубина" сыграли вничью в товарищеском матче

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутболисты "Спартака"
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» в товарищеском матче со счетом 0:0.
  • Защитник Илья Самошников вышел на замену на 70-й минуте матча.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Спартак" сыграл вничью с казанским "Рубином" в товарищеском матче.
Встреча прошла в Москве в среду и завершилась со счетом 0:0.
Защитник Илья Самошников, о переходе которого из "Спартака" в "Рубин" на правах аренды было объявлено перед матчем, вышел на замену на 70-й минуте.
"Спартак" 11 июля проведет товарищеский матч со столичным "Локомотивом", а "Рубин" в тот же день дома примет самарские "Крылья Советов".
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