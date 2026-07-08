"Спартак" отдал Самошникова в аренду в "Рубин"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Самошников вернулся в казанский "Рубин" из московского "Спартака" на правах аренды.
- Самошников проведет в "Рубине" сезон 2026/27.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Илья Самошников вернулся в казанский "Рубин" на правах аренды, сообщается на сайте "красно-белых".
Футболист проведет в "Рубине" сезон-2026/27, условия аренды не уточняются. Самошников уже выступал за казанский клуб с 2020 по 2023 год.
Самошникову 28 лет. Он перешел в "Спартак" из "Локомотива" в августе 2025 года. В минувшем сезоне из-за травм он провел только пять матчей за "красно-белых", в которых забил один мяч.
Также защитник выступал на профессиональном уровне за московские "Арарат", "Торпедо" и ярославский "Шинник". На счету Самошникова пять матчей и один гол за сборную России.