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"Спартак" отдал Самошникова в аренду в "Рубин" - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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18:48 08.07.2026
"Спартак" отдал Самошникова в аренду в "Рубин"

Илья Самошников вернулся в "Рубин" на правах аренды

© Фото : InstagramИлья Самошников
Илья Самошников - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Instagram
Илья Самошников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Самошников вернулся в казанский "Рубин" из московского "Спартака" на правах аренды.
  • Самошников проведет в "Рубине" сезон 2026/27.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Илья Самошников вернулся в казанский "Рубин" на правах аренды, сообщается на сайте "красно-белых".
Футболист проведет в "Рубине" сезон-2026/27, условия аренды не уточняются. Самошников уже выступал за казанский клуб с 2020 по 2023 год.
Самошникову 28 лет. Он перешел в "Спартак" из "Локомотива" в августе 2025 года. В минувшем сезоне из-за травм он провел только пять матчей за "красно-белых", в которых забил один мяч.
Также защитник выступал на профессиональном уровне за московские "Арарат", "Торпедо" и ярославский "Шинник". На счету Самошникова пять матчей и один гол за сборную России.
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