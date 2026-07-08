Роднина призвала не впадать в эйфорию после снятия санкций МОК с России

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов является важным достижением, но надо воспринимать его без эйфории, поскольку для полного восстановления статуса атлетов предстоит проделать немало работы, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина.

"Нужно отметить, что решение МОК стало результатом большой работы и министерства спорта России, и нашего олимпийского комитета. Но я не знаю, насколько мы в полном объеме сможем вернуться на летние Олимпийские игры 2028 года. А дальше пойдет работа с зимними олимпийскими видами спорта", - подчеркнула собеседница агентства.