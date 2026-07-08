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Роднина призвала не впадать в эйфорию после снятия санкций МОК с России - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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16:01 08.07.2026 (обновлено: 21:40 08.07.2026)
Роднина призвала не впадать в эйфорию после снятия санкций МОК с России

Роднина назвала решение МОК снять санкции с россиян важным достижением

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИрина Роднина
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Ирина Роднина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях на участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
  • Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отметила, что основные решения о допуске российских спортсменов будут принимать международные федерации, и возвращение будет долгим процессом.
  • Роднина подчеркнула, что решение МОК стало результатом большой работы, но вопрос полного восстановления статуса атлетов еще далек от решения.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Олег Богатов. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов является важным достижением, но надо воспринимать его без эйфории, поскольку для полного восстановления статуса атлетов предстоит проделать немало работы, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию депутат Госдумы Ирина Роднина.
Во вторник МОК отменил свои рекомендации об ограничениях в отношении участия россиян в международных соревнованиях.
"Конечно, мы все рады решению МОК, это называется пошаговое движение. Но основные решения о допуске наших спортсменов к соревнованиям будут ведь принимать международные федерации. Возвращение - это еще очень длинный путь. И нам надо это решение МОК воспринимать без эйфории. Да, это замечательно, но это еще не полное решение вопроса, до него еще далеко. И нам надо набраться терпения", - сказала Роднина.
"Нужно отметить, что решение МОК стало результатом большой работы и министерства спорта России, и нашего олимпийского комитета. Но я не знаю, насколько мы в полном объеме сможем вернуться на летние Олимпийские игры 2028 года. А дальше пойдет работа с зимними олимпийскими видами спорта", - подчеркнула собеседница агентства.
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