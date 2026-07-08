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Иван Проведель перешел в "Интер" - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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22:37 08.07.2026
Иван Проведель перешел в "Интер"

Вратарь с русскими корнями Проведель перешел в "Интер"

© пресс-служба клуба "Лацио"Вратарь "Лацио" Иван Проведель
Вратарь Лацио Иван Проведель - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© пресс-служба клуба "Лацио"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миланский футбольный клуб «Интер» объявил о переходе вратаря Ивана Проведеля из римского «Лацио».
  • Проведель подписал контракт с «Интером» до 30 июня 2029 года, трансфер обошелся в 3 млн евро.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Миланский футбольный клуб "Интер" объявил на своем сайте о переходе вратаря Ивана Проведеля из римского "Лацио".
32-летний Проведель подписал контракт до 30 июня 2029 года. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, трансфер итальянского голкипера обошелся "Интеру" в 3 млн евро.
Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста - русская. Дед Проведеля дружил со Львом Яшиным - единственным вратарем в истории, получившим награду "Золотой мяч".
В сентябре 2023 года Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить гол с игры. Он сравнял счет во встрече первого тура группового этапа против мадридского "Атлетико" (1:1).
В прошлом сезоне Проведель провел 29 матчей за "Лацио" во всех турнирах, 12 раз отыграл на ноль и пропустил 30 голов.
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