Иван Проведель перешел в "Интер"

Краткий пересказ от РИА ИИ Миланский футбольный клуб «Интер» объявил о переходе вратаря Ивана Проведеля из римского «Лацио».

Проведель подписал контракт с «Интером» до 30 июня 2029 года, трансфер обошелся в 3 млн евро.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Миланский футбольный клуб "Интер" объявил на своем сайте о переходе вратаря Ивана Проведеля из римского "Лацио".

32-летний Проведель подписал контракт до 30 июня 2029 года. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, трансфер итальянского голкипера обошелся " Интеру " в 3 млн евро.

Проведель родился в итальянском городе Порденоне, мать футболиста - русская. Дед Проведеля дружил со Львом Яшиным - единственным вратарем в истории, получившим награду "Золотой мяч".

В сентябре 2023 года Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить гол с игры. Он сравнял счет во встрече первого тура группового этапа против мадридского "Атлетико" (1:1).