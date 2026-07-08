Онищенко оценил идею об отмене домашнего задания для всех классов

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сократить домашнее задание для школьников всех классов пока не получится, так как инициатива потребует серьезных изменений в школьной программе, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.