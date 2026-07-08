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Онищенко оценил идею об отмене домашнего задания для всех классов - РИА Новости, 08.07.2026
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04:09 08.07.2026 (обновлено: 10:08 08.07.2026)
Онищенко оценил идею об отмене домашнего задания для всех классов

Онищенко: сократить домашнее задание для всех классов пока не получится

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что сократить домашнее задание для школьников всех классов пока не получится из-за необходимости серьезных изменений в школьной программе.
  • Минпросвещения России сообщило об отмене домашнего задания для первоклассников, что, по мнению Онищенко, снизит нагрузку на школьников и положительно скажется на здоровье детей.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сократить домашнее задание для школьников всех классов пока не получится, так как инициатива потребует серьезных изменений в школьной программе, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Минпросвещения России сообщило об отмене домашнего задания для первоклассников.
"Идеально было бы, чтобы школьник пришел, отработал на уроке и все. Но это (воплотить - ред.) пока не получится из-за того, что принципиально все надо менять", - сказал Онищенко, отвечая на вопрос о необходимости сокращения времени на выполнение домашнего задания для всех классов.
Во вторник Онищенко сообщил РИА Новости, что отмена домашнего задания для первоклассников существенно снизит нагрузку на школьников и положительно скажется на здоровье детей.
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