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Монтес близок к переходу в "Крус Асуль", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
16:01 08.07.2026 (обновлено: 16:19 08.07.2026)
Монтес близок к переходу в "Крус Асуль", пишут СМИ

Защитник "Локомотива" Монтес может продолжить карьеру в Мексике

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСесар Монтес
Сесар Монтес - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сесар Монтес. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Крус Асуль" близок к завершению переговоров о переходе защитника московского "Локомотива" и сборной Мексики Сесара Монтеса.
  • У Сесара Монтеса нет других конкретных предложений от европейских клубов, что делает его возвращение в Мексику более вероятным.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мексиканский футбольный клуб "Крус Асуль" близок к завершению переговоров о переходе защитника московского "Локомотива" и сборной Мексики Сесара Монтеса, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в соцсети X.
Отмечается, что у 29-летнего футболиста нет других конкретных предложений от европейских клубов, что делает его возвращение в Мексику более вероятным.
Монтес перешел в "Локомотив" из испанской "Альмерии" осенью 2024 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах. На чемпионате мира 2026 года Монтес провел четыре встречи за сборную Мексики, которая уступила англичанам в 1/8 финала.
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ФутболСпортМексикаСесар Монтес (24.02.1997)Локомотив (Москва)Крус АсульАльмерия
 
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