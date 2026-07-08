Монтес близок к переходу в "Крус Асуль", пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Крус Асуль" близок к завершению переговоров о переходе защитника московского "Локомотива" и сборной Мексики Сесара Монтеса.
- У Сесара Монтеса нет других конкретных предложений от европейских клубов, что делает его возвращение в Мексику более вероятным.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мексиканский футбольный клуб "Крус Асуль" близок к завершению переговоров о переходе защитника московского "Локомотива" и сборной Мексики Сесара Монтеса, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в соцсети X.
Отмечается, что у 29-летнего футболиста нет других конкретных предложений от европейских клубов, что делает его возвращение в Мексику более вероятным.
Монтес перешел в "Локомотив" из испанской "Альмерии" осенью 2024 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. В прошлом сезоне он забил четыре гола в 29 матчах. На чемпионате мира 2026 года Монтес провел четыре встречи за сборную Мексики, которая уступила англичанам в 1/8 финала.