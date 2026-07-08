Краткий пересказ от РИА ИИ В нескольких городах на юге Ирана прогремели взрывы.

Центральное командование США подтвердило возобновление ударов по исламской республике.

ТЕГЕРАН, 8 июн — РИА Новости. В нескольких городах на юге Ирана прогремели взрывы, передает В нескольких городах на юге Ирана прогремели взрывы, передает Mehr

Среди них портовый Бендер-Аббас, Конарак, Сирик, Джаск, Ираншахр и Чабахар. В последнем отключилось электричество, а осколки снарядов попали в городскую больницу Имама Али. Также поступала информация о звуках детонации на острове Абу-Муса.

По данным журналиста Axios Барака Равида, американцы сейчас бьют по иранским военным объектам в Ормузском проливе . По его словам, Вашингтон расширил масштаб атак и поражает береговые радары, позиции противокорабельных ракет и средства ПВО.

Центральное командование США подтвердило возобновление ударов.

Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Он добавил, что может позволить американским переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит в этом смысла. По его словам, это пустая трата времени.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил, что новое руководство Ирана тоже может "исчезнуть", и заявил, что приказал бить по всем целям на острове Харк.