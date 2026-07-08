Краткий пересказ от РИА ИИ
- В нескольких городах на юге Ирана прогремели взрывы.
- Центральное командование США подтвердило возобновление ударов по исламской республике.
ТЕГЕРАН, 8 июн — РИА Новости. В нескольких городах на юге Ирана прогремели взрывы, передает Mehr.
Среди них портовый Бендер-Аббас, Конарак, Сирик, Джаск, Ираншахр и Чабахар. В последнем отключилось электричество, а осколки снарядов попали в городскую больницу Имама Али. Также поступала информация о звуках детонации на острове Абу-Муса.
По данным журналиста Axios Барака Равида, американцы сейчас бьют по иранским военным объектам в Ормузском проливе. По его словам, Вашингтон расширил масштаб атак и поражает береговые радары, позиции противокорабельных ракет и средства ПВО.
Центральное командование США подтвердило возобновление ударов.
Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Он добавил, что может позволить американским переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит в этом смысла. По его словам, это пустая трата времени.
Кроме того, глава Белого дома пригрозил, что новое руководство Ирана тоже может "исчезнуть", и заявил, что приказал бить по всем целям на острове Харк.
В ночь на среду американские ВС нанесли серию ударов по исламской республике. Как утверждает CENTCOM, это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами. Позже КСИР нанес удары по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.