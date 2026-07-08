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На юге Ирана прогремели взрывы - РИА Новости, 09.07.2026
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22:59 08.07.2026 (обновлено: 00:57 09.07.2026)
На юге Ирана прогремели взрывы

В нескольких городах на юге Ирана прогремели взрывы

© Фото : СоцсетиПоследствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026
Последствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Соцсети
Последствия ударов США по Ирану в ночь на 9 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В нескольких городах на юге Ирана прогремели взрывы.
  • Центральное командование США подтвердило возобновление ударов по исламской республике.
ТЕГЕРАН, 8 июн — РИА Новости. В нескольких городах на юге Ирана прогремели взрывы, передает Mehr.
Среди них портовый Бендер-Аббас, Конарак, Сирик, Джаск, Ираншахр и Чабахар. В последнем отключилось электричество, а осколки снарядов попали в городскую больницу Имама Али. Также поступала информация о звуках детонации на острове Абу-Муса.
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По данным журналиста Axios Барака Равида, американцы сейчас бьют по иранским военным объектам в Ормузском проливе. По его словам, Вашингтон расширил масштаб атак и поражает береговые радары, позиции противокорабельных ракет и средства ПВО.
Центральное командование США подтвердило возобновление ударов.
Сегодня президент Дональд Трамп заявил, что прекращение огня с Ираном больше не действует. Он добавил, что может позволить американским переговорщикам продолжить диалог с Тегераном, но не видит в этом смысла. По его словам, это пустая трата времени.
Кроме того, глава Белого дома пригрозил, что новое руководство Ирана тоже может "исчезнуть", и заявил, что приказал бить по всем целям на острове Харк.
В ночь на среду американские ВС нанесли серию ударов по исламской республике. Как утверждает CENTCOM, это стало ответом на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. МИД Ирана назвал атаки серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между сторонами. Позже КСИР нанес удары по американской инфраструктуре в Кувейте и Бахрейне.
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