Тренер Крамер назвал Устюгова одним из лучших универсалов за 12 лет

"Мне очень жаль, но в то же время это решение понятно. Для меня он один из лучших универсалов за последние 12 лет, и я очень горд и благодарен за то, что имел честь быть его тренером в течение этого времени. Великолепный человек и спортсмен. К сожалению, он не смог увенчать свою блестящую карьеру индивидуальной золотой медалью в 2018 году, так как МОК не пригласил его на зимние Олимпийские игры! Я желаю Сергею и его семье всего наилучшего в будущем и надеюсь вскоре снова встретиться с ним лично", - сказал Крамер.