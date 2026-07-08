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Тренер Крамер назвал Устюгова одним из лучших универсалов за 12 лет - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Лыжные гонки
 
08:43 08.07.2026
Тренер Крамер назвал Устюгова одним из лучших универсалов за 12 лет

Тренер Крамер об Устюгове: один из лучших универсалов за последние 12 лет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСергей Устюгов
Сергей Устюгов - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Устюгов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маркус Крамер назвал Сергея Устюгова одним из лучших универсалов за последние 12 лет.
  • Елена Вяльбе сообщила, что Сергей Устюгов официально завершил профессиональную карьеру.
  • Маркус Крамер выразил сожаление о том, что Устюгов не смог получить индивидуальную золотую медаль в 2018 году из-за того, что МОК не пригласил его на зимние Олимпийские игры.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам немец Маркус Крамер в разговоре с РИА Новости назвал одним из лучших универсалов олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова.
Ранее заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что Устюгов официально завершил профессиональную карьеру.
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"Мне очень жаль, но в то же время это решение понятно. Для меня он один из лучших универсалов за последние 12 лет, и я очень горд и благодарен за то, что имел честь быть его тренером в течение этого времени. Великолепный человек и спортсмен. К сожалению, он не смог увенчать свою блестящую карьеру индивидуальной золотой медалью в 2018 году, так как МОК не пригласил его на зимние Олимпийские игры! Я желаю Сергею и его семье всего наилучшего в будущем и надеюсь вскоре снова встретиться с ним лично", - сказал Крамер.
Устюгову 34 года, он является победителем Олимпийских игр 2022 года в эстафете. Также на счету россиянина две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Устюгов завершил карьеру
7 июля, 15:28
 
Лыжные гонкиСпортСергей УстюговРоссияМаркус КрамерЕлена ВяльбеМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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