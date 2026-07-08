Академический хор исполнит гимн перед матчем за Суперкубок России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Академический хор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского исполнит государственный гимн перед началом матча за Суперкубок России.
- Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Академический хор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского исполнит государственный гимн перед началом матча за Суперкубок России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Матч за Суперкубок России между чемпионом страны петербургским "Зенитом" и обладателем национального кубка московским "Спартаком" состоится 18 июля. Игра пройдет в Нижнем Новгороде, начало - 19:30.
"Академический хор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского исполнит государственный гимн перед стартовым свистком матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком", - сообщили в РФС.
Предстоящий матч даст старт новому сезону в российском футболе. Новый розыгрыш чемпионата страны начнется 24 июля.
18 июля 2026 • начало в 18:00
Матч не начался