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Академический хор исполнит гимн перед матчем за Суперкубок России - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
14:31 08.07.2026 (обновлено: 14:51 08.07.2026)
Академический хор исполнит гимн перед матчем за Суперкубок России

Хор исполнит гимн перед матчем за Суперкубок между "Спартаком" и "Зенитом"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академический хор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского исполнит государственный гимн перед началом матча за Суперкубок России.
  • Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Академический хор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского исполнит государственный гимн перед началом матча за Суперкубок России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Матч за Суперкубок России между чемпионом страны петербургским "Зенитом" и обладателем национального кубка московским "Спартаком" состоится 18 июля. Игра пройдет в Нижнем Новгороде, начало - 19:30.
"Академический хор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского исполнит государственный гимн перед стартовым свистком матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком", - сообщили в РФС.
Предстоящий матч даст старт новому сезону в российском футболе. Новый розыгрыш чемпионата страны начнется 24 июля.
Суперкубок России по футболу
18 июля 2026 • начало в 18:00
Матч не начался
Зенит
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