Академический хор исполнит гимн перед матчем за Суперкубок России

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Академический хор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского исполнит государственный гимн перед началом матча за Суперкубок России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

"Академический хор Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского исполнит государственный гимн перед стартовым свистком матча за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком", - сообщили в РФС.