Каррера не общался с Федуном после ухода из "Спартака"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в разговоре с РИА Новости сообщил, что почти не общался с бывшим владельцем футбольного клуба Леонидом Федуном после ухода из команды.

"Как-то раз я поздравил его, но не более, - сказал Каррера, отвечая на вопрос об общении с бывшим владельцем "Спартака". - Иногда мы с ребятами (из чемпионского состава "Спартака"-2016/17 - прим. ред.) поздравляем друг друга с днем рождения. Остаемся на связи с теми, у кого не поменялись номера".