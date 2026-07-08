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Каррера не общался с Федуном после ухода из "Спартака" - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
14:47 08.07.2026 (обновлено: 15:01 08.07.2026)
Каррера не общался с Федуном после ухода из "Спартака"

Каррера сообщил, что почти не общался с Федуном после ухода из "Спартака"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБывший главный тренер ФК "Спартак" Массимо Каррера
Бывший главный тренер ФК Спартак Массимо Каррера - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Бывший главный тренер ФК "Спартак" Массимо Каррера . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Массимо Каррера почти не общался с бывшим владельцем «Спартака» Леонидом Федуном после ухода из команды.
  • Леонид Федун в 2022 году продал 100% акций «Спартака» «Лукойлу».
  • Под руководством Карреры «красно-белые» в сезоне-2016/17 выиграли чемпионат России и завоевали Суперкубок страны.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в разговоре с РИА Новости сообщил, что почти не общался с бывшим владельцем футбольного клуба Леонидом Федуном после ухода из команды.
Федун в 2022 году продал 100% акций "Спартака" "Лукойлу", сложив полномочия президента, члена и председателя совета директоров футбольного клуба. Каррера занимал пост главного тренера "красно-белых" с лета 2016-го по осень 2018 года. Под руководством итальянского специалиста "красно-белые" в сезоне-2016/17 впервые с 2001 года выиграли чемпионат России, а также завоевали Суперкубок страны.
"Как-то раз я поздравил его, но не более, - сказал Каррера, отвечая на вопрос об общении с бывшим владельцем "Спартака". - Иногда мы с ребятами (из чемпионского состава "Спартака"-2016/17 - прим. ред.) поздравляем друг друга с днем рождения. Остаемся на связи с теми, у кого не поменялись номера".
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