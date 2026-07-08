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"Реал" продал своего воспитанника Франа Гарсию "Бетису" - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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22:51 08.07.2026
"Реал" продал своего воспитанника Франа Гарсию "Бетису"

Фран Гарсия перешел из мадридского "Реала" в "Бетис"

© соцсети Франа ГарсииФран Гарсия
Фран Гарсия - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© соцсети Франа Гарсии
Фран Гарсия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фран Гарсия перешел из мадридского «Реала» в «Бетис».
  • Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2030 года, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Защитник Фран Гарсия перешел из мадридского "Реала" в "Бетис", сообщается на сайте севильского футбольного клуба.
Соглашение с 26-летним испанцем рассчитано до лета 2030 года. Как сообщал журналист Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.
Гарсия является воспитанником "Реала", он провел за "королевский клуб" 109 матчей (23 матча в сезоне-2025/26), выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Также он представлял "Райо Вальекано".
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