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Джику заявил, что не уверен, успеет ли восстановиться к старту РПЛ - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
19:44 08.07.2026 (обновлено: 21:47 08.07.2026)
Джику заявил, что не уверен, успеет ли восстановиться к старту РПЛ

Футболист «Спартака» Джику не уверен, что восстановится к первому туру РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутболист "Спартака" Александер Джику
Футболист Спартака Александер Джику - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Футболист "Спартака" Александер Джику . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александер Джику не уверен, что восстановится от травмы к первому туру нового розыгрыша РПЛ.
  • Первый матч нового сезона «Спартак» проведет 18 июля — команда сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского "Спартака" Александер Джику рассказал РИА Новости, что не уверен в восстановлении от травмы к первому туру нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ).
Из-за травмы, полученной в конце мая в финале Кубка России против "Краснодара", Джику не попал в окончательную заявку сборной Ганы на чемпионат мира.
"Чувствую себя лучше. Не знаю, восстановлюсь ли к первому туру", - сказал защитник.
Первый матч нового сезона "Спартак" проведет 18 июля - в этот день "красно-белые" в Нижнем Новгороде сыграют с петербургским "Зенитом" за Суперкубок России. В первом туре РПЛ "Спартак" 25 июля сыграет с "Родиной".
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ФутболСпортРоссияГанаНижний НовгородАлександер ДжикуСпартак МоскваКраснодарЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
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