Джику заявил, что не уверен, успеет ли восстановиться к старту РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ Александер Джику не уверен, что восстановится от травмы к первому туру нового розыгрыша РПЛ.

Первый матч нового сезона «Спартак» проведет 18 июля — команда сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского "Спартака" Александер Джику рассказал РИА Новости, что не уверен в восстановлении от травмы к первому туру нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ).

Из-за травмы, полученной в конце мая в финале Кубка России против " Краснодара ", Джику не попал в окончательную заявку сборной Ганы на чемпионат мира.

"Чувствую себя лучше. Не знаю, восстановлюсь ли к первому туру", - сказал защитник.