Джику заявил, что не уверен, успеет ли восстановиться к старту РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александер Джику не уверен, что восстановится от травмы к первому туру нового розыгрыша РПЛ.
- Первый матч нового сезона «Спартак» проведет 18 июля — команда сыграет с «Зенитом» за Суперкубок России.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист московского "Спартака" Александер Джику рассказал РИА Новости, что не уверен в восстановлении от травмы к первому туру нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ).
Из-за травмы, полученной в конце мая в финале Кубка России против "Краснодара", Джику не попал в окончательную заявку сборной Ганы на чемпионат мира.
"Чувствую себя лучше. Не знаю, восстановлюсь ли к первому туру", - сказал защитник.
Первый матч нового сезона "Спартак" проведет 18 июля - в этот день "красно-белые" в Нижнем Новгороде сыграют с петербургским "Зенитом" за Суперкубок России. В первом туре РПЛ "Спартак" 25 июля сыграет с "Родиной".
Ловчев дал важный совет "Спартаку"
28 мая, 15:14