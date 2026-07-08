Стало известно, почему Фернандеш пропустил матч "Спартака" с "Рубином"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Спартака" Жедсон Фернандеш пропустил товарищеский матч против казанского "Рубина" по семейным обстоятельствам, сообщили журналистам в пресс-службе "красно-белых".
Матч "Спартак" - "Рубин" проходит в Москве на домашнем стадионе "красно-белых".
Товарищеские матчи. Клубы
08 июля 2026 • начало в 19:30
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"Полузащитник Жедсон Фернандеш пропускает матч по семейным обстоятельствам. Клуб согласовал его отъезд. В скором времени футболист вернется в расположение команды и продолжит подготовку к сезону", - сообщили в пресс-службе "Спартака".
Первый матч нового сезона "Спартак" проведет 18 июля - в этот день "красно-белые" в Нижнем Новгороде сыграют с петербургским "Зенитом" за Суперкубок России. В первом туре РПЛ "Спартак" 25 июля сыграет с "Родиной".
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