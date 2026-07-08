Стало известно, почему Фернандеш пропустил матч "Спартака" с "Рубином"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Спартака" Жедсон Фернандеш пропустил товарищеский матч против казанского "Рубина" по семейным обстоятельствам, сообщили журналистам в пресс-службе "красно-белых".

Матч "Спартак" - "Рубин" проходит в Москве на домашнем стадионе "красно-белых".

"Полузащитник Жедсон Фернандеш пропускает матч по семейным обстоятельствам. Клуб согласовал его отъезд. В скором времени футболист вернется в расположение команды и продолжит подготовку к сезону", - сообщили в пресс-службе "Спартака".