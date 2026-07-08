В Евролиге ответили на вопрос об участии России в турнире после решения МОК

"Пока еще очень рано оценивать влияние решения МОК на баскетбольные соревнования Евролиги, поскольку вопрос о возможности участия команд Российской Федерации снова как в Евролиге, так и в Кубке Европы должен быть решен Советом директоров Euroleague Commercial Assets. Будем держать в курсе, если наши акционеры примут какое-либо решение, которое повлияет на участие российских клубов в наших соревнованиях", - сообщили в организации.