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В Евролиге ответили на вопрос об участии России в турнире после решения МОК - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Баскетбол
 
11:43 08.07.2026
В Евролиге ответили на вопрос об участии России в турнире после решения МОК

Евролига: рано оценивать решение МОК на участие клубов России в турнире

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. В пресс-службе Евролиги заявили РИА Новости, что в данный момент рано оценивать влияние решения Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Пока еще очень рано оценивать влияние решения МОК на баскетбольные соревнования Евролиги, поскольку вопрос о возможности участия команд Российской Федерации снова как в Евролиге, так и в Кубке Европы должен быть решен Советом директоров Euroleague Commercial Assets. Будем держать в курсе, если наши акционеры примут какое-либо решение, которое повлияет на участие российских клубов в наших соревнованиях", - сообщили в организации.
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