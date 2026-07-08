Эрдоган обсудил с руководством ЕС дипломатические усилия по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта на Украине.

В ходе встречи также обсуждались урегулирование противостояния между США и Ираном, а также прекращение атак Израиля в Газе, Ливане и других странах региона.

АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта на Украине, сообщила администрация турецкого лидера.

"В ходе встречи были обсуждены дипломатические шаги Турции , направленные на прекращение российско-украинского конфликта, урегулирование противостояния между США и Ираном, а также прекращение атак Израиля в Газе, Ливане и других странах региона", — говорится в сообщении администрации президента Турции.

По данным администрации, стороны также обсудили отношения Турции и Европейского союза, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Эрдоган заявил, что приветствует активизацию контактов между Анкарой и Брюсселем на различных уровнях. По его словам, Турция рассчитывает на возобновление процесса вступления в Европейский союз, запуск соответствующих механизмов и проведение необходимых переговоров.

Президент Турции отметил, что страна на протяжении многих лет остается кандидатом на вступление в ЕС и участником Таможенного союза. Он подчеркнул, что Турция стала одним из ключевых производственных центров Европы, а высокая степень интеграции экономик способствует укреплению конкурентоспособности ЕС на мировых рынках. В этой связи Анкара ожидает, что будущие решения Евросоюза в сфере торговли и инвестиций будут распространяться и на Турцию.