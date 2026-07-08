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Эрдоган обсудил с руководством ЕС дипломатические усилия по Украине - РИА Новости, 08.07.2026
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23:34 08.07.2026
Эрдоган обсудил с руководством ЕС дипломатические усилия по Украине

Эрдоган обсудил с Коштой и фон дер Ляйен дипломатические усилия по Украине

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта на Украине.
  • В ходе встречи также обсуждались урегулирование противостояния между США и Ираном, а также прекращение атак Израиля в Газе, Ливане и других странах региона.
АНКАРА, 8 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен дипломатические усилия Анкары по урегулированию конфликта на Украине, сообщила администрация турецкого лидера.
"В ходе встречи были обсуждены дипломатические шаги Турции, направленные на прекращение российско-украинского конфликта, урегулирование противостояния между США и Ираном, а также прекращение атак Израиля в Газе, Ливане и других странах региона", — говорится в сообщении администрации президента Турции.
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По данным администрации, стороны также обсудили отношения Турции и Европейского союза, а также актуальные региональные и международные вопросы.
Эрдоган заявил, что приветствует активизацию контактов между Анкарой и Брюсселем на различных уровнях. По его словам, Турция рассчитывает на возобновление процесса вступления в Европейский союз, запуск соответствующих механизмов и проведение необходимых переговоров.
Президент Турции отметил, что страна на протяжении многих лет остается кандидатом на вступление в ЕС и участником Таможенного союза. Он подчеркнул, что Турция стала одним из ключевых производственных центров Европы, а высокая степень интеграции экономик способствует укреплению конкурентоспособности ЕС на мировых рынках. В этой связи Анкара ожидает, что будущие решения Евросоюза в сфере торговли и инвестиций будут распространяться и на Турцию.
Турция получила статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз в 1999 году, а переговоры о членстве официально начались в 2005 году. В последние годы переговорный процесс фактически заморожен, однако Анкара продолжает заявлять о приверженности цели полноправного вступления в ЕС.
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