Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юношеский футбольный турнир «Международный Кубок дружбы. Код непокоренных» пройдет с 10 по 13 июля в Москве.
- Турнир направлен на укрепление дружеских связей между молодежью России, Сербии и Абхазии, а также на развитие спорта и благотворительности.
- В турнире примут участие российские, сербские и абхазские команды, а на торжественной части выступят организаторы соревнований, включая Дениса Пушилина, Анатолия Торкунова, Дмитрия Иванова, Милоша Танасковича и Александра Мостового.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Юношеский футбольный турнир "Международный Кубок дружбы. Код непокоренных" состоится с 10 по 13 июля в Москве, сообщили в пресс-службе организаторов соревнований.
Турнир пройдет на базе центра МГИМО МИД России. Церемония открытия состоится 11 июля. Турнир направлен на укрепление дружеских связей между молодежью России, Сербии и Абхазии, а также на развитие спорта и благотворительности.
В турнире для юношей 2007-2008 годов рождения примут участие российские команды "Далевец" (Луганск), "Шахтер" (Донецк), ЦСКА, "Торпедо" (Москва), "Зоркий" (Красногорск), сербские "Войводина" и "Диф", абхазская "Диоскурия".
B рамках торжественной части планируются участие и выступление организаторов соревнований: главы ДНР Дениса Пушилина, ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова, генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрия Иванова, директора благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла Милоша Танасковича и бывшего футболиста сборной России Александра Мостового.
Международный Кубок дружбы "Код непокоренных" станет ответным мероприятием к международному Кубку дружбы, прошедшему в декабре 2025 года в Белграде (Сербия).