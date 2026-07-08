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С 10 по 13 июля в Москве пройдет международный Кубок дружбы по футболу - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
17:47 08.07.2026
С 10 по 13 июля в Москве пройдет международный Кубок дружбы по футболу

Международный Кубок дружбы по футболу пройдет с 10 по 13 июля в Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юношеский футбольный турнир «Международный Кубок дружбы. Код непокоренных» пройдет с 10 по 13 июля в Москве.
  • Турнир направлен на укрепление дружеских связей между молодежью России, Сербии и Абхазии, а также на развитие спорта и благотворительности.
  • В турнире примут участие российские, сербские и абхазские команды, а на торжественной части выступят организаторы соревнований, включая Дениса Пушилина, Анатолия Торкунова, Дмитрия Иванова, Милоша Танасковича и Александра Мостового.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Юношеский футбольный турнир "Международный Кубок дружбы. Код непокоренных" состоится с 10 по 13 июля в Москве, сообщили в пресс-службе организаторов соревнований.
Турнир пройдет на базе центра МГИМО МИД России. Церемония открытия состоится 11 июля. Турнир направлен на укрепление дружеских связей между молодежью России, Сербии и Абхазии, а также на развитие спорта и благотворительности.
В турнире для юношей 2007-2008 годов рождения примут участие российские команды "Далевец" (Луганск), "Шахтер" (Донецк), ЦСКА, "Торпедо" (Москва), "Зоркий" (Красногорск), сербские "Войводина" и "Диф", абхазская "Диоскурия".
B рамках торжественной части планируются участие и выступление организаторов соревнований: главы ДНР Дениса Пушилина, ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова, генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрия Иванова, директора благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла Милоша Танасковича и бывшего футболиста сборной России Александра Мостового.
Международный Кубок дружбы "Код непокоренных" станет ответным мероприятием к международному Кубку дружбы, прошедшему в декабре 2025 года в Белграде (Сербия).
 
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