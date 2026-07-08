С 10 по 13 июля в Москве пройдет международный Кубок дружбы по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Юношеский футбольный турнир «Международный Кубок дружбы. Код непокоренных» пройдет с 10 по 13 июля в Москве.

Турнир направлен на укрепление дружеских связей между молодежью России, Сербии и Абхазии, а также на развитие спорта и благотворительности.

В турнире примут участие российские, сербские и абхазские команды, а на торжественной части выступят организаторы соревнований, включая Дениса Пушилина, Анатолия Торкунова, Дмитрия Иванова, Милоша Танасковича и Александра Мостового.

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Юношеский футбольный турнир "Международный Кубок дружбы. Код непокоренных" состоится с 10 по 13 июля в Москве, сообщили в пресс-службе организаторов соревнований.

Турнир пройдет на базе центра МГИМО МИД России. Церемония открытия состоится 11 июля. Турнир направлен на укрепление дружеских связей между молодежью России, Сербии и Абхазии, а также на развитие спорта и благотворительности.

В турнире для юношей 2007-2008 годов рождения примут участие российские команды "Далевец" (Луганск), "Шахтер" (Донецк), ЦСКА, "Торпедо" (Москва), "Зоркий" (Красногорск), сербские "Войводина" и "Диф", абхазская "Диоскурия".

B рамках торжественной части планируются участие и выступление организаторов соревнований: главы ДНР Дениса Пушилина, ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова, генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрия Иванова, директора благотворительного фонда первоверховных апостолов Петра и Павла Милоша Танасковича и бывшего футболиста сборной России Александра Мостового.