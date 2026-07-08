Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голкипер "Зенита" Денис Адамов признался, что на чемпионате мира по футболу болел за сборную Кабо-Верде.
- Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в группе H, но уступила аргентинцам в 1/16 финала.
- Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram, набрав более 28 миллионов подписчиков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Голкипер петербургского "Зенита" Денис Адамов признался РИА Новости, что на чемпионате мира по футболу с самого начала болел за сборную Кабо-Верде и теперь восхищается историей успеха ее вратаря Возиньи.
Сборная Кабо-Верде принимала участие в чемпионате мира 2026 года, выйдя на мировое первенство впервые в своей истории. Кабовердцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Все три встречи сборная Кабо-Верде сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время - 2:3.
04 июля 2026 • начало в 01:00
Закончен (ДВ)
29’ • Лионель Месси
92’ • Лисандро Мартинес
111’ • Диней (А)
59’ • Дерой Дуарте
103’ • Сидни Кабрал
"Еще перед чемпионатом мира я единственный говорил, что буду болеть за Кабо-Верде. Это страна, о которой я вообще никогда не слышал. Был удивлен, что они вышли из группы, поэтому хотелось поддержать именно аутсайдера. Успеху Возиньи можно только позавидовать. Как я понял, у него был непростой жизненный путь, и судьба его за это отблагодарила. Пока даже не успел на него подписаться", - сказал Адамов.
Возинья по ходу турнира стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), набрав более 28 миллионов подписчиков.