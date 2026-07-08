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Вратарь "Зенита" признался, что болел за Кабо-Верде - РИА Новости Спорт, 08.07.2026
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Футбол
 
15:07 08.07.2026 (обновлено: 15:12 08.07.2026)
Вратарь "Зенита" признался, что болел за Кабо-Верде

Вратарь "Зенита" Адамов заявил, что с самого начала болел за сборную Кабо-Верде

© REUTERS / BRETT DAVISГолкипер сборной Кабо-Верде Возинья
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / BRETT DAVIS
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голкипер "Зенита" Денис Адамов признался, что на чемпионате мира по футболу болел за сборную Кабо-Верде.
  • Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в группе H, но уступила аргентинцам в 1/16 финала.
  • Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram, набрав более 28 миллионов подписчиков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Голкипер петербургского "Зенита" Денис Адамов признался РИА Новости, что на чемпионате мира по футболу с самого начала болел за сборную Кабо-Верде и теперь восхищается историей успеха ее вратаря Возиньи.
Сборная Кабо-Верде принимала участие в чемпионате мира 2026 года, выйдя на мировое первенство впервые в своей истории. Кабовердцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Все три встречи сборная Кабо-Верде сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время - 2:3.
ЧМ по футболу 2026
04 июля 2026 • начало в 01:00
Закончен (ДВ)
Аргентина
3 : 2
Кабо-Верде
29‎’‎ • Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
92‎’‎ • Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
111‎’‎ • Диней (А)
59‎’‎ • Дерой Дуарте
(Райан Мендеш)
103‎’‎ • Сидни Кабрал
(Янник Семеду)
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"Еще перед чемпионатом мира я единственный говорил, что буду болеть за Кабо-Верде. Это страна, о которой я вообще никогда не слышал. Был удивлен, что они вышли из группы, поэтому хотелось поддержать именно аутсайдера. Успеху Возиньи можно только позавидовать. Как я понял, у него был непростой жизненный путь, и судьба его за это отблагодарила. Пока даже не успел на него подписаться", - сказал Адамов.
Возинья по ходу турнира стал рекордсменом по количеству подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), набрав более 28 миллионов подписчиков.
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ФутболСпортКабо-ВердеИспанияУругвайЧМ по футболу 2026Денис АдамовВозиньяЗенит
 
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