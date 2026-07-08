Вратарь "Зенита" признался, что болел за Кабо-Верде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Голкипер петербургского "Зенита" Денис Адамов признался РИА Новости, что на чемпионате мира по футболу с самого начала болел за сборную Кабо-Верде и теперь восхищается историей успеха ее вратаря Возиньи.

"Еще перед чемпионатом мира я единственный говорил, что буду болеть за Кабо-Верде. Это страна, о которой я вообще никогда не слышал. Был удивлен, что они вышли из группы, поэтому хотелось поддержать именно аутсайдера. Успеху Возиньи можно только позавидовать. Как я понял, у него был непростой жизненный путь, и судьба его за это отблагодарила. Пока даже не успел на него подписаться", - сказал Адамов.