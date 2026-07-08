"Не время экономить". В ЕС рассорились из-за денег

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. Несмотря на множество проблем, Еврокомиссия планирует серьезные траты на следующую семилетку. Однако крупнейший налогоплательщик — Германия — отказывается спонсировать грандиозные планы Брюсселя. О финансовом расколе в ЕС — в материале РИА Новости.

Не по карману

Европейцы не могут утвердить новый долгосрочный бюджет, хотя время поджимает. На период с 2028 по 2034 год ЕК заложила в полтора раза больше, чем на предыдущие семь лет: два триллиона евро вместо 1,3 триллиона, то есть 1,26% от совокупного ВВП Евросоюза. Сумма учитывает все обязательства и платежи за указанный период, а также задает планку ежегодных трат по всем направлениям.

Для такого решения необходимо согласование всех членов блока, однако Германия отказывается принимать раздутую финансовую программу, сообщает Reuters. Берлин утверждает, что два триллиона — просто неподъемная сумма для ЕС, и требует сокращения хотя бы на 400 миллионов. Даже в этом случае ежегодный бюджет ФРГ вырастет на 27%, а взносы в общую копилку перевалят за 50 миллиардов евро. Учитывая общее состояние немецкой экономики, план трудновыполним. По прогнозам самой ЕК, в 2026-м ожидаемый рост ВВП будет всего 0,6%, да и в целом по еврозоне прирост объема производства значительно ухудшится по сравнению с прошлым годом — с 1,4% до 0,9%. А инфляция подпрыгнет до 3,1% — максимума за три года.

© REUTERS / Karina Hessland Участники съезда партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте © REUTERS / Karina Hessland Участники съезда партии "Альтернатива для Германии" в Эрфурте

За и против

Необходимость таких высоких трат оправдывают прежде всего дорогими энергоносителями, а также увеличением расходов на оборону. Однако это не единственные причины: дело в наложении сразу нескольких структурных нагрузок, указывает эксперт по внешнеэкономической деятельности Ксения Гаричкина.

Например, рост цен на энергоносители вынуждает ЕС направлять больше средств на энергетическую трансформацию, поддержку промышленности и снижение зависимости от импорта энергоносителей, замечает финансовый советник, инвестор Никита Коньшин. Большие средства заложены на восстановление европейской конкурентоспособности и потенциальное расширение блока — на гранты кандидатам и помощь в евроинтеграции придется тратиться. И в довершение ко всему немалая статья расходов — финансовая и военная поддержка Украины.

"Таким образом, Брюссель финансирует не столько развитие, сколько ранее принятые обязательства", — отмечает Гаричкина.

Аналитики соглашаются, что существенное увеличение бюджета позволит в числе прочего ускорить энергетическую трансформацию, стимулировать инвестиции в инфраструктуру, инновации и в итоге повысить конкурентоспособность экономики союза в долгосрочной перспективе. Ни одна из стран не может позволить себе такие проекты в одиночку, но и в совокупности реальные возможности блока не безграничны.

Нагрузка распределяется не равномерно, а в соответствии со вкладом каждой страны-участницы. Таким образом, основной удар придется на Германию, Францию, Италию и Нидерланды.

"Чрезмерная финансовая ответственность неизбежно повлечет за собой раздувание государственного долга, замедление экономического роста и выльется в серьезную социальную напряженность, что в конечном итоге усилит внутреннее политическое противостояние", — поясняет доктор экономики (Ph.D), советник ректора РГСУ Константин Поздняков.

Берлин не желает нести такие риски и четко обозначил позицию: назвал бюджет нереалистичным и подчеркнул, что в текущем виде проект не примет. Стокгольм также не в восторге от расточительства Брюсселя. "Нам нужен лучший бюджет, а не более крупный. <…> Вынесенное на обсуждение предложение неприемлемо", — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Владимир Зеленский, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и председатель Европейского совета Антониу Кошта во время круглого стола на саммите ЕС в Брюсселе © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Владимир Зеленский, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и председатель Европейского совета Антониу Кошта во время круглого стола на саммите ЕС в Брюсселе

И все же канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает союзников достичь соглашения как можно скорее, тем более что в 2027-м Францию ожидают президентские, а Италию и Польшу — парламентские выборы.

Ни шагу назад

Тем не менее пока никто не желает умерить аппетиты. Напротив, оборонные расходы Евросоюза хотят поднять по меньшей мере до 131 миллиарда евро, а еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс уверяет, что пересмотру сумма не подлежит — это и так "абсолютный минимум". Ранее он и вовсе заявил об острой необходимости поднять бюджет хотя бы до двух процентов от совокупного ВВП ЕС, во избежание конфликта с Россией.

Что касается энергокризиса, в качестве уступок ЕК готова предложить "дополнительную финансовую гибкость", чтобы справиться с последствиями высоких цен на энергоносители, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Предполагаемый механизм позволит направлять 0,3% от ВВП на энергетические расходы сверх бюджетного правила. Вместе с тем Брюссель ищет способы увеличить собственные доходы в том числе за счет торговли квотами на углеродные выбросы.

Вынужденное отступление

И все же без компромиссов обойтись не получится, соглашаются аналитики. В ход может пойти сокращение административных издержек, субсидий в рамках общей сельскохозяйственной политики, которые традиционно составляют значительную часть бюджета, а также "оптимизация" программ региональной поддержки, предполагает Поздняков.

Кроме того, чиновники могут прибегнуть к хитростям: например, растянуть сроки реализации проектов, использовать заемные средства вместо прямых субсидий, привлечь частные инвестиции или создать более строгие условия для стран — получателей дотаций.

"Также среди лазеек — вынос части расходов за рамки бюджета, то есть вместо грантов ЕС может предоставлять займы и гарантии через Европейский инвестиционный банк. Формально такой способ не съедает лимит. Другой вариант — разрыв между обязательствами и платежами: то есть суммы на бумаге окажутся выше реальных.

Наконец, под нож могут пустить крупные статьи расходов, предназначенные для агросектора и социальной поддержки. Но и тут слишком большое давление со стороны Брюсселя может привести к конфликту интересов, а значит, еще большему расслоению внутри блока.