Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу следует увеличить бюджет до 2% от совокупного ВВП стран-участниц, чтобы избежать конфликта с Россией.
- Он добавил, что увеличение бюджета ЕС поможет избежать его дальнейшего наращивания в случае начала конфликта.
БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил в четверг, что Евросоюзу следует нарастить свой бюджет хотя бы до 2% от совокупного ВВП стран-участниц, чтобы избежать конфликта с Россией.
Еврокомиссар добавил, что увеличение бюджета ЕС сейчас поможет также избежать необходимости его наращивания до "12-15 процентов" от ВВП в случае начала конфликта.
"Если государства-члены хотят избежать войны и сэкономить средства на оборонных расходах, им следует увеличить как бюджет ЕС, так и государственные расходы на уровне ЕС", - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.