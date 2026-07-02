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В ЕС потребовали увеличить бюджет, чтобы избежать конфликта с Россией - РИА Новости, 02.07.2026
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16:43 02.07.2026
В ЕС потребовали увеличить бюджет, чтобы избежать конфликта с Россией

Еврокомиссар Кубилюс призвал нарастить бюджет ЕС, чтобы избежать конфликта с РФ

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу следует увеличить бюджет до 2% от совокупного ВВП стран-участниц, чтобы избежать конфликта с Россией.
  • Он добавил, что увеличение бюджета ЕС поможет избежать его дальнейшего наращивания в случае начала конфликта.
БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил в четверг, что Евросоюзу следует нарастить свой бюджет хотя бы до 2% от совокупного ВВП стран-участниц, чтобы избежать конфликта с Россией.
"Мы всерьез рассматриваем возможность войны? Если да, то сейчас самое время обсудить не то, как сократить бюджет ЕС, а как увеличить его хотя бы до двух процентов", - сказал Кубилюс на ежегодной бюджетной конференции Евросоюза в Брюсселе.
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Еврокомиссар добавил, что увеличение бюджета ЕС сейчас поможет также избежать необходимости его наращивания до "12-15 процентов" от ВВП в случае начала конфликта.
"Если государства-члены хотят избежать войны и сэкономить средства на оборонных расходах, им следует увеличить как бюджет ЕС, так и государственные расходы на уровне ЕС", - добавил он.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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