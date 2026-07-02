Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу следует увеличить бюджет до 2% от совокупного ВВП стран-участниц, чтобы избежать конфликта с Россией.

Он добавил, что увеличение бюджета ЕС поможет избежать его дальнейшего наращивания в случае начала конфликта.

БРЮССЕЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил в четверг, что Евросоюзу следует нарастить свой бюджет хотя бы до 2% от совокупного ВВП стран-участниц, чтобы избежать конфликта с Россией.

"Мы всерьез рассматриваем возможность войны? Если да, то сейчас самое время обсудить не то, как сократить бюджет ЕС , а как увеличить его хотя бы до двух процентов", - сказал Кубилюс на ежегодной бюджетной конференции Евросоюза в Брюсселе.

Еврокомиссар добавил, что увеличение бюджета ЕС сейчас поможет также избежать необходимости его наращивания до "12-15 процентов" от ВВП в случае начала конфликта.

"Если государства-члены хотят избежать войны и сэкономить средства на оборонных расходах, им следует увеличить как бюджет ЕС, так и государственные расходы на уровне ЕС", - добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла.