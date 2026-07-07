Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Устюгов завершил карьеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов официально завершил профессиональную карьеру.
- Устюгову 34 года, он является победителем Олимпийских игр 2022 года в эстафете и имеет на счету две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль чемпионатов мира.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов официально завершил профессиональную карьеру, сообщила РИА Новости заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе.
"Мы получили от Сергея Устюгова официальное заявление о том, что он завершил карьеру", - сказала Вяльбе.
Устюгову 34 года, он является победителем Олимпийских игр 2022 года в эстафете. Также на счету россиянина две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.