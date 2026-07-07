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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Устюгов завершил карьеру - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Лыжные гонки
 
15:28 07.07.2026
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Устюгов завершил карьеру

Вяльбе: олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов завершил карьеру

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Скиатлон
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Скиатлон - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов официально завершил профессиональную карьеру.
  • Устюгову 34 года, он является победителем Олимпийских игр 2022 года в эстафете и имеет на счету две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль чемпионатов мира.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов официально завершил профессиональную карьеру, сообщила РИА Новости заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе.
"Мы получили от Сергея Устюгова официальное заявление о том, что он завершил карьеру", - сказала Вяльбе.
Устюгову 34 года, он является победителем Олимпийских игр 2022 года в эстафете. Также на счету россиянина две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.
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Лыжные гонкиСергей УстюговЕлена Вяльбе
 
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