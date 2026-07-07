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Лучший бомбардир "Лады" прошлого сезона Савчук продлил контракт с клубом - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Хоккей
 
13:57 07.07.2026
Лучший бомбардир "Лады" прошлого сезона Савчук продлил контракт с клубом

"Лада" продлила контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона Райли Савчуком

© пресс-служба ХК "Лада"Хоккеисты "Лады" в матче КХЛ
Хоккеисты Лады в матче КХЛ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© пресс-служба ХК "Лада"
Хоккеисты "Лады" в матче КХЛ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Райли Савчук продлил контракт с "Ладой" на один год.
  • Савчук стал лучшим снайпером и бомбардиром "Лады" в прошлом сезоне, установив клубные рекорды.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир прошлого сезона в составе "Лады" Райли Савчук продлил контракт с командой на один год, сообщается на сайте тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Свой первый сезон в КХЛ 27-летний канадский нападающий завершил в статусе лучшего снайпера (22 заброшенные шайбы) и бомбардира (45 очков) "Лады", установив клубные рекорды по этим показателям за один регулярный чемпионат.
Савчук не пропустил ни одной игры регулярного чемпионата, проведя все 68 матчей. Форвард принял участие в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге.
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