Лучший бомбардир "Лады" прошлого сезона Савчук продлил контракт с клубом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Райли Савчук продлил контракт с "Ладой" на один год.
- Савчук стал лучшим снайпером и бомбардиром "Лады" в прошлом сезоне, установив клубные рекорды.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир прошлого сезона в составе "Лады" Райли Савчук продлил контракт с командой на один год, сообщается на сайте тольяттинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Савчук не пропустил ни одной игры регулярного чемпионата, проведя все 68 матчей. Форвард принял участие в Матче звезд КХЛ в Екатеринбурге.
"Лада" представила обновленный логотип
1 июля, 10:54