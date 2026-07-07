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Американец Приски перешел из "Сибири" в "Барыс" - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Хоккей
 
12:31 07.07.2026 (обновлено: 12:43 07.07.2026)
Американец Приски перешел из "Сибири" в "Барыс"

"Барыс" подписал контракт с американским защитником Чейзом Приски

© Фото : ХК "Сибирь"Американский хоккеист Чейз Приски
Американский хоккеист Чейз Приски - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : ХК "Сибирь"
Американский хоккеист Чейз Приски. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский защитник Чейз Приски стал игроком астанинского "Барыса".
  • Соглашение с Чейзом Приски рассчитано на один сезон — до 31 мая 2027 года.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский защитник Чейз Приски стал игроком астанинского "Барыса", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с американским защитником рассчитано на один сезон - до 31 мая 2027 года.
В прошедшем сезоне Чейз выступал в составе новосибирской "Сибири". За 54 игры в составе клуба, включая плей-офф, он набрал 24 (4 гола + 20 передач) очка, проводя на льду в среднем по 22 минуты.
В 2024 году Приски стал обладателем Кубка Колдера в составе клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши Беарс". Всего он сыграл в АХЛ 349 матчей, набрав 184 (54+130) очка.
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