Американец Приски перешел из "Сибири" в "Барыс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский защитник Чейз Приски стал игроком астанинского "Барыса".
- Соглашение с Чейзом Приски рассчитано на один сезон — до 31 мая 2027 года.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американский защитник Чейз Приски стал игроком астанинского "Барыса", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с американским защитником рассчитано на один сезон - до 31 мая 2027 года.
В прошедшем сезоне Чейз выступал в составе новосибирской "Сибири". За 54 игры в составе клуба, включая плей-офф, он набрал 24 (4 гола + 20 передач) очка, проводя на льду в среднем по 22 минуты.
В 2024 году Приски стал обладателем Кубка Колдера в составе клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Херши Беарс". Всего он сыграл в АХЛ 349 матчей, набрав 184 (54+130) очка.