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Миронов: допуск россиян на соревнования вызовет приступ изжоги у русофобов - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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22:37 07.07.2026
Миронов: допуск россиян на соревнования вызовет приступ изжоги у русофобов

Миронов: временный допуск россиян на соревнования вызовет изжогу у русофобов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Сергей Миронов считает, что это лишь тактический успех и что о победе России говорить рано, пока спортсменов не вернут на международные соревнования на равноправной основе.
  • Миронов подчеркнул, что главная задача международного олимпийского движения — избавить спорт от политики.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Даже временная отмена ограничений для российских спортсменов вызовет "жуткий приступ изжоги" у русофобов на Западе, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
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"Сегодняшнее решение - лишь рекомендация, а не требование к федерациям и ассоциациям по отдельным видам спорта. К тому же решение временное, то есть в любой момент его могут отменить в случае давления на МОК. А такое давление, уверен, будет, ведь даже временная отмена ограничений для российских спортсменов вызовет жуткий приступ изжоги у русофобов на Западе", - сказал Миронов.
Он отметил, что тем не менее определенный тактический успех достигнут, ведь речь идет не об отдельных видах спорта и каких-то юношеских соревнованиях, что было ранее, а о национальном олимпийском комитете всей страны.
"Можно было бы, конечно, пошутить, что это президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным позвонил главе МОК Кирсти Ковентри и убедил ее вернуть российских спортсменов. Однако я бы не спешил объявлять о победе России", - с иронией добавил лидер партии.
По словам Миронова о победе России говорить можно будет тогда, когда российских спортсменов вернут на международные соревнования на равноправной основе, с флагом и гимном, а этого пока нет.
"В таких случаях говорят "лед тронулся". Но я бы сказал, что это ледокол "Россия" продолжает уверенно двигаться своим курсом. Международное олимпийское движение многое потеряло после отстранения наших спортсменов, новое руководство МОК это ясно понимает, вот и начинают потихоньку "включать заднюю", - подчеркнул он.
Миронов также подчеркнул, что главная и самая трудная задача, которая стоит перед международным олимпийским движением - избавить спорт от политики. "Не справятся - им же хуже. Россия и другие независимые страны будут проводить свои честные соревнования", - подытожил глава думской фракции.
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В миреСергей МироновДональд ТрампВладимир ПутинМеждународный олимпийский комитет (МОК)Справедливая Россия
 
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