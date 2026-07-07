Краткий пересказ от РИА ИИ МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

Сергей Миронов считает, что это лишь тактический успех и что о победе России говорить рано, пока спортсменов не вернут на международные соревнования на равноправной основе.

Миронов подчеркнул, что главная задача международного олимпийского движения — избавить спорт от политики.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Даже временная отмена ограничений для российских спортсменов вызовет "жуткий приступ изжоги" у русофобов на Западе, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.

Во вторник МОК отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.

"Сегодняшнее решение - лишь рекомендация, а не требование к федерациям и ассоциациям по отдельным видам спорта. К тому же решение временное, то есть в любой момент его могут отменить в случае давления на МОК. А такое давление, уверен, будет, ведь даже временная отмена ограничений для российских спортсменов вызовет жуткий приступ изжоги у русофобов на Западе", - сказал Миронов

Он отметил, что тем не менее определенный тактический успех достигнут, ведь речь идет не об отдельных видах спорта и каких-то юношеских соревнованиях, что было ранее, а о национальном олимпийском комитете всей страны.

"Можно было бы, конечно, пошутить, что это президент США Дональд Трамп после разговора с президентом России Владимиром Путиным позвонил главе МОК Кирсти Ковентри и убедил ее вернуть российских спортсменов. Однако я бы не спешил объявлять о победе России", - с иронией добавил лидер партии.

По словам Миронова о победе России говорить можно будет тогда, когда российских спортсменов вернут на международные соревнования на равноправной основе, с флагом и гимном, а этого пока нет.

"В таких случаях говорят "лед тронулся". Но я бы сказал, что это ледокол "Россия" продолжает уверенно двигаться своим курсом. Международное олимпийское движение многое потеряло после отстранения наших спортсменов, новое руководство МОК это ясно понимает, вот и начинают потихоньку "включать заднюю", - подчеркнул он.