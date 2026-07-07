Месси признали лучшим игроком матча против Египта на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/8 финала между сборной Аргентины и командой Египта.

Месси отметился голом и результативной передачей, стал лучшим ассистентом в истории турнира и возглавил таблицу бомбардиров первенства.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/8 финала против команды Египта, сообщается на Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/8 финала против команды Египта, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Во вторник действующие чемпионы мира аргентинцы одержали в Атланте волевую победу над командой Египта со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал турнира. Месси отметился голом и результативной передачей, которая стала для него рекордной. С девятью голевыми пасами он является лучшим ассистентом в истории турнира.

Также на его счету теперь восемь голов на чемпионате, он возглавляет таблицу бомбардиров первенства. Всего у 39-летнего нападающего "Интер Майами" 21 гол на чемпионатах мира, что также является рекордным достижением.

До этого Месси признавали лучшим в матчах группового этапа против сборных Алжира (3:0), Австрии (2:0) и в матче 1/16 финала против команды Кабо-Верде (3:2). В игре третьего тура против иорданцев он вышел на замену.