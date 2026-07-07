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Месси признали лучшим игроком матча против Египта на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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21:55 07.07.2026 (обновлено: 23:42 07.07.2026)
Месси признали лучшим игроком матча против Египта на ЧМ-2026

Месси в четвертый раз на текущем чемпионате мира признали лучшим игроком матча

© AP Photo / Jacob KupfermanЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Jacob Kupferman
Лионель Месси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/8 финала между сборной Аргентины и командой Египта.
  • Месси отметился голом и результативной передачей, стал лучшим ассистентом в истории турнира и возглавил таблицу бомбардиров первенства.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/8 финала против команды Египта, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Во вторник действующие чемпионы мира аргентинцы одержали в Атланте волевую победу над командой Египта со счетом 3:2 и вышли в четвертьфинал турнира. Месси отметился голом и результативной передачей, которая стала для него рекордной. С девятью голевыми пасами он является лучшим ассистентом в истории турнира.
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Месси установил рекорд по числу голевых передач на ЧМ
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Также на его счету теперь восемь голов на чемпионате, он возглавляет таблицу бомбардиров первенства. Всего у 39-летнего нападающего "Интер Майами" 21 гол на чемпионатах мира, что также является рекордным достижением.
До этого Месси признавали лучшим в матчах группового этапа против сборных Алжира (3:0), Австрии (2:0) и в матче 1/16 финала против команды Кабо-Верде (3:2). В игре третьего тура против иорданцев он вышел на замену.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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