Экс-игрок НБА Шаманич подписал контракт с УНИКСом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хорватский форвард Лука Шаманич подписал контракт с казанским УНИКСом.
- Соглашение рассчитано на один год с опцией продления на аналогичный срок.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Хорватский форвард Лука Шаманич подписал контракт с казанским УНИКСом, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Срок соглашения с хорватом рассчитан на один год и предусматривает опцию продления на аналогичный срок.
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Шаманичу 26 лет. Он перешел в "Зенит" в ноябре 2025 года. В 2019 году хорват был выбран на драфте НБА под 19-м номером клубом "Сан-Антонио Сперс", за который выступал до 2021 года. Также в североамериканской лиге форвард играл за "Юту Джаз". Кроме того, Шаманич представлял испанскую "Басконию", словенскую "Олимпию" и хорватский клуб "Цибона".
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