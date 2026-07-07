Экс-игрок НБА Шаманич подписал контракт с УНИКСом

Шаманичу 26 лет. Он перешел в "Зенит" в ноябре 2025 года. В 2019 году хорват был выбран на драфте НБА под 19-м номером клубом "Сан-Антонио Сперс", за который выступал до 2021 года. Также в североамериканской лиге форвард играл за "Юту Джаз". Кроме того, Шаманич представлял испанскую "Басконию", словенскую "Олимпию" и хорватский клуб "Цибона".