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Экс-игрок НБА Шаманич подписал контракт с УНИКСом - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Баскетбол
 
16:19 07.07.2026 (обновлено: 16:24 07.07.2026)
Экс-игрок НБА Шаманич подписал контракт с УНИКСом

Хорватский форвард Лука Шаманич подписал контракт с казанским УНИКСом

© Фото : Пресс-служба УНИКСБаскетболисты клуба УНИКС
Баскетболисты клуба УНИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Пресс-служба УНИКС
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хорватский форвард Лука Шаманич подписал контракт с казанским УНИКСом.
  • Соглашение рассчитано на один год с опцией продления на аналогичный срок.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Хорватский форвард Лука Шаманич подписал контракт с казанским УНИКСом, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Срок соглашения с хорватом рассчитан на один год и предусматривает опцию продления на аналогичный срок.
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В минувшем сезоне Шаманич защищал цвета петербургского "Зенита". В 42 матчах Единой лиги ВТБ его средняя статистика составила 10,5 очка, 4,3 подбора и 1,1 передачи за 17 минут 48 секунд игрового времени. Вместе с "сине-бело-голубыми" он занял четвертое место в плей-офф.
Шаманичу 26 лет. Он перешел в "Зенит" в ноябре 2025 года. В 2019 году хорват был выбран на драфте НБА под 19-м номером клубом "Сан-Антонио Сперс", за который выступал до 2021 года. Также в североамериканской лиге форвард играл за "Юту Джаз". Кроме того, Шаманич представлял испанскую "Басконию", словенскую "Олимпию" и хорватский клуб "Цибона".
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