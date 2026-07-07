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Карякин высказался о карьере - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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16:42 07.07.2026 (обновлено: 17:07 07.07.2026)
Карякин высказался о карьере

Карякин заявил, что не рассматривает вопрос возвращения в классические шахматы

© Фото : Организаторы турнира "Шахматные звезды"Сергей Карякин
Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Организаторы турнира "Шахматные звезды"
Сергей Карякин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карякин заявил, что в настоящее время не рассматривает вопрос своего возвращения в классические шахматы и участия в крупных турнирах.
  • Карякин с сентября 2024 года является сенатором Совета Федерации РФ от Республики Крым и президентом Федерации шахмат Московской области.
  • Участие Карякина в турнире по рапиду и блицу "Шахматные звезды — 2026" в начале июля не принесло ему призовых мест.
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Финалист матча за звание чемпиона мира 2015 года Сергей Карякин заявил РИА Новости, что с учетом серьезной нагрузки в настоящее время не рассматривает вопрос своего возвращения в классические шахматы и участия в аналогичных крупных турнирах.
Уроженец Симферополя Карякин с сентября 2024 года является сенатором Совета Федерации РФ от Республики Крым. Гроссмейстер в 2023 году был избран президентом Федерации шахмат Московской области. В феврале 2022 года Карякин публично поддержал СВО, за что в марте был дисквалифицирован на полгода Международной федерацией шахмат (FIDE) и пропустил турнир претендентов на мировую корону.
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"Я честно скажу, что в ближайшее время вряд ли вернусь в классические шахматы. Потому что невозможно уйти из них и потом вернуться, сделав вид, что ничего не было. Конечно, можно снова засесть за шахматы и несколько месяцев заниматься на тренировочных сборах. Но с учетом моей деятельности и работы в Совете Федерации это вряд ли осуществимо", - сказал Карякин.
"На данный момент это маловероятно. Но если все санкции и ограничения будут сняты, то тогда будем думать об этом", - отметил собеседник агентства.
Карякин в начале июля принял участие в турнире по рапиду и блицу "Шахматные звезды - 2026", не попав в число призеров.
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СпортСергей КарякинСовет Федерации РФМеждународная федерация шахмат (FIDE)
 
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