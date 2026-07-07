Карякин высказался о карьере

Краткий пересказ от РИА ИИ Карякин заявил, что в настоящее время не рассматривает вопрос своего возвращения в классические шахматы и участия в крупных турнирах.

Карякин с сентября 2024 года является сенатором Совета Федерации РФ от Республики Крым и президентом Федерации шахмат Московской области.

Участие Карякина в турнире по рапиду и блицу "Шахматные звезды — 2026" в начале июля не принесло ему призовых мест.

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Финалист матча за звание чемпиона мира 2015 года Сергей Карякин заявил РИА Новости, что с учетом серьезной нагрузки в настоящее время не рассматривает вопрос своего возвращения в классические шахматы и участия в аналогичных крупных турнирах.

Уроженец Симферополя Карякин с сентября 2024 года является сенатором Совета Федерации РФ от Республики Крым. Гроссмейстер в 2023 году был избран президентом Федерации шахмат Московской области. В феврале 2022 года Карякин публично поддержал СВО, за что в марте был дисквалифицирован на полгода Международной федерацией шахмат (FIDE) и пропустил турнир претендентов на мировую корону.

"Я честно скажу, что в ближайшее время вряд ли вернусь в классические шахматы. Потому что невозможно уйти из них и потом вернуться, сделав вид, что ничего не было. Конечно, можно снова засесть за шахматы и несколько месяцев заниматься на тренировочных сборах. Но с учетом моей деятельности и работы в Совете Федерации это вряд ли осуществимо", - сказал Карякин.

"На данный момент это маловероятно. Но если все санкции и ограничения будут сняты, то тогда будем думать об этом", - отметил собеседник агентства.