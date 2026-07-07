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Габи стал ассистентом Симеоне в "Атлетико" - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
16:07 07.07.2026 (обновлено: 16:24 07.07.2026)
Габи стал ассистентом Симеоне в "Атлетико"

Экс-капитан "Атлетико" Габи стал ассистентом Диего Симеоне

© InstagramГаби
Габи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Instagram
Габи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Габи вошел в тренерский штаб мадридского "Атлетико".
  • Испанец станет ассистентом главного тренера Диего Симеоне.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Бывший полузащитник и капитан мадридского "Атлетико" Габи вошел в тренерский штаб футбольного клуба, сообщается на сайте "матрасников".
Испанец станет ассистентом главного тренера Диего Симеоне. Срок действия соглашения с Габи не раскрывается.
После завершения игровой карьеры в 2020 году Габи начал тренерскую деятельность. Он работал с юношеской командой и резервным составом "Хетафе", после чего возглавлял клуб "Реал Сарагоса".
Габи 42 года. Он является воспитанником "Атлетико", за взрослую команду дебютировал в 2004 году. Всего полузащитник провел за мадридский клуб 417 официальных матчей в двух периодах - с 2004 по 2007 год и с 2011 по 2018 год. В составе "матрасников" он выиграл Лигу Европы (2012, 2018), Суперкубок УЕФА (2012), Кубок Испании (2013), чемпионат и Суперкубок Испании (2014). С сезона-2013/14 Габи был капитаном "Атлетико".
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