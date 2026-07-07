Габи стал ассистентом Симеоне в "Атлетико"

После завершения игровой карьеры в 2020 году Габи начал тренерскую деятельность. Он работал с юношеской командой и резервным составом "Хетафе", после чего возглавлял клуб "Реал Сарагоса".

Габи 42 года. Он является воспитанником "Атлетико", за взрослую команду дебютировал в 2004 году. Всего полузащитник провел за мадридский клуб 417 официальных матчей в двух периодах - с 2004 по 2007 год и с 2011 по 2018 год. В составе "матрасников" он выиграл Лигу Европы (2012, 2018), Суперкубок УЕФА (2012), Кубок Испании (2013), чемпионат и Суперкубок Испании (2014). С сезона-2013/14 Габи был капитаном "Атлетико".