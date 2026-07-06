В Совфеде рассказали, когда вуз может помочь студентам с арендой жилья

Краткий пересказ от РИА ИИ Ряд высших учебных заведений уже реализует собственные меры по поддержке студентов в аренде жилья.

В 2025–2026 годах некоторые вузы расширили добровольные меры поддержки, включая материальную помощь и специальные партнерские программы.

ИТМО содействовал заселению студентов в апарт-отели, а НИУ ВШЭ предлагал льготные условия в отдельных жилых комплексах.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вуз может помочь студентам с арендой жилья, если свободных мест в общежитии не осталось, ряд высших учебных заведений уже реализует собственные меры по поддержке учащихся, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.

"Компенсация аренды жилья пока еще не является обязательной для вузов - федеральное законодательство такой обязанности не предусматривает. Тем не менее, в 2025-2026 годах ряд учебных заведений расширил добровольные меры поддержки: от материальной помощи и адресных выплат до специальных партнерских программ", - рассказал парламентарий.

Как уточнил Мурог, ИТМО (Институт информационных технологий) содействовал заселению студентов в апарт‑отели, а НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики") предлагал льготные условия в отдельных жилых комплексах.