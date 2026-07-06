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В Совфеде рассказали, когда вуз может помочь студентам с арендой жилья - РИА Новости, 06.07.2026
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05:49 06.07.2026 (обновлено: 10:10 06.07.2026)
В Совфеде рассказали, когда вуз может помочь студентам с арендой жилья

Мурог: вузы могут помочь студентам с арендой жилья, если мест в общежитии нет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд высших учебных заведений уже реализует собственные меры по поддержке студентов в аренде жилья.
  • В 2025–2026 годах некоторые вузы расширили добровольные меры поддержки, включая материальную помощь и специальные партнерские программы.
  • ИТМО содействовал заселению студентов в апарт-отели, а НИУ ВШЭ предлагал льготные условия в отдельных жилых комплексах.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вуз может помочь студентам с арендой жилья, если свободных мест в общежитии не осталось, ряд высших учебных заведений уже реализует собственные меры по поддержке учащихся, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.
"Компенсация аренды жилья пока еще не является обязательной для вузов - федеральное законодательство такой обязанности не предусматривает. Тем не менее, в 2025-2026 годах ряд учебных заведений расширил добровольные меры поддержки: от материальной помощи и адресных выплат до специальных партнерских программ", - рассказал парламентарий.
Как уточнил Мурог, ИТМО (Институт информационных технологий) содействовал заселению студентов в апарт‑отели, а НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики") предлагал льготные условия в отдельных жилых комплексах.
"Некоторые вузы договаривались о взаимном использовании свободных мест с соседними университетами либо официально арендовали целые здания. Условия участия в таких инициативах, размер поддержки и требуемый пакет документов каждый вуз определял самостоятельно", - добавил он.
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