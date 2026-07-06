Военно-морской флот России будет развиваться "до уровня, гарантирующего защиту российских национальных интересов во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику". Это четкое и ясное послание прозвучало из уст помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева . И очень хотелось бы, чтобы его услышали европейские провокаторы, активно прощупывающие в последнее время предел терпения России.

Особо следует обратить внимание на то, что в перечне военных угроз для нашей страны появился военно-морской альянс государств Северной Европы и Украины, который в последнее время приобретает довольно четкие контуры и все чаще создает проблемы для наших кораблей и торговых судов. Напомним: этот альянс был оформлен в конце апреля по инициативе Британии, в него вошли страны Северной Европы и балтийские государства. А накануне эти же страны договорились о глубоком сотрудничестве с киевским режимом.

Собственно, после оформления этих структур резко участились нападения на торговые суда, которые в Европе отнесены к так называемому теневому флоту России. В принципе, в эту обширную категорию на Западе вносят практически любые суда, которые заходят в российские порты. О размытости данного понятия можно судить по примерным оценкам величины этого флота, которые дают европейские эксперты в данной отрасли: от 600 до 1600 торговых судов! Такой разброс свидетельствует о том, что "теневым флотом" можно объявлять любое судно в любой момент. Чем европейцы и занимаются по своему усмотрению.

Надо заметить, что поначалу захваты танкеров, идущих из России, осуществлялись очень осторожно и выборочно. Сперва потренировались на прибалтах, как бы проверяя реакцию нашего государства. В этом же году, по мере оформления упомянутого альянса североевропейских государств, уже зафиксировано более десятка подобных случаев. В конце концов в захвате танкера поучаствовал и спецназ Британии, в июне устроивший театрализованный перфоманс с высадкой на борт торгового судна в сопровождении профессиональной команды операторов. Согласно данным Financial Times, после этого случая танкеры из "теневого флота" якобы не рискуют заходить в Ла-Манш, теряя сутки, чтобы обойти Британию с севера.

В это же время продолжается накачка общественного мнения против российских торговых судов. Сейчас практически все европейские газеты сослались на потрясающий 37-страничный отчет Международного института стратегических исследований (IISS), базирующегося в Лондоне, о том, что с тех самых судов "российского теневого флота" якобы запускались таинственные дроны, наделавшие немало шума в Европе. Почему отчет потрясающий? Да потому, что подход "британских ученых" прост до примитивизма: они взяли все отчеты о таинственных БПЛА, потом сравнили с картой прохода торговых судов за те же дни, нашли там суда, которые шли из России, — и все сошлось!

То есть с таким же успехом дроны можно было привязать к немецким, финским, шведским торговым судам или к автомобилям марки "Форд", которые именно в эти же дни наверняка ездили по дорогам означенных стран. Сами же британские СМИ до недавнего времени, то есть до захвата танкера в Ла-Манше, указывали, что через этот пролив каждый день проходит до трех судов "теневого флота России". Соответственно, каждый таинственный случай можно списать на них. Мало того, британцы особо не утруждали себя проверкой данных по БПЛА, а то узнали бы, что один из описываемых случаев касался ошибочного принятия американского истребителя F-15 за дрон. Но, судя по отчету IISS, этот истребитель тоже взлетел с какого-то танкера "теневого флота". Уметь надо!

Однако на этот примитивный отчет, повторимся, ссылаются почти все газеты, делая далекоидущие выводы с призывом строго наказывать Россию. К примеру, его упоминает ведущая колумнистка нидерландской газеты NRC Каролин де Грюйтер, пугая российскими судами европейских бюргеров. Она же указала на то, что наш газовоз "Маршал Василевский" недавно был сфотографирован с крупнокалиберными пулеметами на борту.

Голландка делано удивляется: "Возможно, русские хотят иметь возможность выводить из строя украинские беспилотники. <…> Но над Балтийским морем нет украинских беспилотников. Все прибрежные страны — все страны НАТО — ясно дали понять Украине, что они этого не потерпят. <…> Там также нет украинских подводных беспилотников: страна не граничит с Балтийским морем".

Да что вы говорите! А как же украинские беспилотники долетели в Ленинградскую область? Или давайте вспомним, как в декабре 2024 года в Средиземном море, недалеко от захваченного британцами Гибралтара, был затоплен сухогруз "Урса Майор". Как там продвигается испанское расследование этого ЧП? Де Грюйтер не хочет поинтересоваться, чьи беспилотники могли атаковать судно в тех краях? Николай Патрушев еще тогда заявил, что "террористическая атака против российского судна "Урса Майор" в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран". И тогда же глава Морской коллегии России дал понять Западу, что наш флот в состоянии "обеспечивать безопасность российских судов от военных угроз".

Отсюда — пулеметы на "Маршале Василевском", отсюда — появление российских военных кораблей возле наших танкеров в Балтийском и Северном морях, отсюда — четкое послание зарвавшемуся Североатлантическому альянсу о том, что в случае продолжения провокаций им будет нанесен критический ущерб. Предел нашего терпения достигнут, мы начинаем отвечать.

Если же Запад не прочтет эти сигналы и продолжит эскалацию провокаций против нашего флота или иностранных судов, мешая морской торговле России, то в конце концов у нас всегда есть возможность ответить и симметрично. Нет, Москва по-прежнему остается приверженной международному праву и выступает за свободу мореходства. Но в конце концов мы ведь тоже можем так же произвольно начать составлять перечень "теневого флота" недружественных держав с соответствующими последствиями.