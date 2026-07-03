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Патрушев призвал учитывать опасность морского альянса Европы и Украины - РИА Новости, 03.07.2026
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12:44 03.07.2026 (обновлено: 12:53 03.07.2026)
Патрушев призвал учитывать опасность морского альянса Европы и Украины

Патрушев: морской альянс северной Европы и Украины надо учесть в перечне угроз

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента Николай Патрушев заявил о необходимости учесть создание военно-морского альянса стран северной Европы и Украины в перечне военных опасностей и угроз России.
  • По его мнению, активность этого альянса осложняет военно-политическую обстановку в нескольких морских регионах.
  • Патрушев также отметил, что к числу военных опасностей следует отнести деятельность блока АУКУС по оснащению австралийских ВМС современными подводными атомоходами.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Создание военно-морского альянса стран северной Европы и Украины надо учесть в перечне военных опасностей и угроз России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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"Считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств северной Европы и Украины, активность которого существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России, его слова приводит пресс-служба Морколлегии.
К числу военных опасностей следует также отнести деятельность блока АУКУС по оснащению австралийских ВМС современными подводными атомоходами и наращиванию возможностей для контроля судоходства в Тихом и Индийском океанах, добавил Патрушев.
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