Патрушев призвал учитывать опасность морского альянса Европы и Украины

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"Считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств северной Европы и Украины, активность которого существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России, его слова приводит пресс-служба Морколлегии.