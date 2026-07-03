Патрушев призвал учитывать опасность морского альянса Европы и Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник президента Николай Патрушев заявил о необходимости учесть создание военно-морского альянса стран северной Европы и Украины в перечне военных опасностей и угроз России.
- По его мнению, активность этого альянса осложняет военно-политическую обстановку в нескольких морских регионах.
- Патрушев также отметил, что к числу военных опасностей следует отнести деятельность блока АУКУС по оснащению австралийских ВМС современными подводными атомоходами.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Создание военно-морского альянса стран северной Европы и Украины надо учесть в перечне военных опасностей и угроз России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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"Считаю важным учесть в перечне военных опасностей и угроз России создание военно-морского альянса государств северной Европы и Украины, активность которого существенно осложняет военно-политическую обстановку на западе Арктики, в северной Атлантике, Северном, Балтийском и Черном морях", - сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России, его слова приводит пресс-служба Морколлегии.
К числу военных опасностей следует также отнести деятельность блока АУКУС по оснащению австралийских ВМС современными подводными атомоходами и наращиванию возможностей для контроля судоходства в Тихом и Индийском океанах, добавил Патрушев.