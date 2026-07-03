Патрушев рассказал, до какого уровня будут развивать ВМФ России

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Военно-морской Флот России будут развивать до уровня, гарантирующего нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Достижение указанных целей будет осуществляться за счет сбалансированного развития ВМФ до уровня, гарантирующего защиту российских национальных интересов во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику", - подчеркнул Патрушев.