Патрушев рассказал, до какого уровня будут развивать ВМФ России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военно-морской Флот России будут развивать до уровня, гарантирующего нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику, заявил Николай Патрушев.
- Среди приоритетных целей госполитики — поддержание стабильности в Мировом океане, укрепление ВМФ как инструмента внешней политики и обеспечение международного статуса России как великой морской державы.
- Развитие ВМФ будет сбалансированным и обеспечит защиту национальных интересов России во всех районах Мирового океана.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Военно-морской Флот России будут развивать до уровня, гарантирующего нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
К числу основных приоритетных целей госполитики в области военно-морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, укрепление ВМФ в качестве важнейшего инструмента внешней политики, обеспечение международного статуса России как великой морской державы, сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России. Его слова приводит пресс-служба Морколлегии.
"Достижение указанных целей будет осуществляться за счет сбалансированного развития ВМФ до уровня, гарантирующего защиту российских национальных интересов во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику", - подчеркнул Патрушев.