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Патрушев рассказал, до какого уровня будут развивать ВМФ России - РИА Новости, 03.07.2026
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12:43 03.07.2026 (обновлено: 12:48 03.07.2026)
Патрушев рассказал, до какого уровня будут развивать ВМФ России

Патрушев: ВМФ будут развивать до уровня, гарантирующего критический ущерб врагу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Николай Патрушев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-морской Флот России будут развивать до уровня, гарантирующего нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику, заявил Николай Патрушев.
  • Среди приоритетных целей госполитики — поддержание стабильности в Мировом океане, укрепление ВМФ как инструмента внешней политики и обеспечение международного статуса России как великой морской державы.
  • Развитие ВМФ будет сбалансированным и обеспечит защиту национальных интересов России во всех районах Мирового океана.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Военно-морской Флот России будут развивать до уровня, гарантирующего нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
К числу основных приоритетных целей госполитики в области военно-морской деятельности отнесены поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, укрепление ВМФ в качестве важнейшего инструмента внешней политики, обеспечение международного статуса России как великой морской державы, сказал Патрушев на заседании Совета по стратегическому развитию ВМФ Морской коллегии России. Его слова приводит пресс-служба Морколлегии.
"Достижение указанных целей будет осуществляться за счет сбалансированного развития ВМФ до уровня, гарантирующего защиту российских национальных интересов во всех районах Мирового океана и нанесение критического ущерба любому потенциальному противнику", - подчеркнул Патрушев.
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БезопасностьРоссияНиколай Патрушев
 
 
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