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Носкова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Теннис
 
19:53 06.07.2026
Носкова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Чешская теннисистка Носкова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

© TennisChannelЧешская теннисистка Линда Носкова
Чешская теннисистка Линда Носкова - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© TennisChannel
Чешская теннисистка Линда Носкова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла американку Мэдисон Киз в матче четвертого круга Уимблдона со счетом 6:4, 7:6 (7:2).
  • 21-летняя Линда Носкова впервые в карьере дошла до четвертьфинала Уимблдона и во второй раз — до этой стадии на турнирах Большого шлема.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла американку Мэдисон Киз в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой посеянной под девятым номером Носковой со счетом 6:4, 7:6 (7:2). Киз была посеяна под 26-м номером. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.
21-летняя Носкова впервые в карьере дошла до четвертьфинала Уимблдона. Также она во второй раз добралась до этой стадии на турнирах Большого шлема. Прежде ее наивысшим достижением был четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.
За выход в полуфинал Носкова поспорит с бельгийкой Элизой Мертенс (25-й номер посева).
Турниры Большого шлема
Wimbledon WTA
06 июля 2026 • начало в 18:10
Завершен
Мэдисон Киз
0 : 24:66:7
Линда Носкова
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