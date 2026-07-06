Носкова впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла американку Мэдисон Киз в матче четвертого круга Уимблдона со счетом 6:4, 7:6 (7:2).
- 21-летняя Линда Носкова впервые в карьере дошла до четвертьфинала Уимблдона и во второй раз — до этой стадии на турнирах Большого шлема.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Чешская теннисистка Линда Носкова обыграла американку Мэдисон Киз в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась победой посеянной под девятым номером Носковой со счетом 6:4, 7:6 (7:2). Киз была посеяна под 26-м номером. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.
21-летняя Носкова впервые в карьере дошла до четвертьфинала Уимблдона. Также она во второй раз добралась до этой стадии на турнирах Большого шлема. Прежде ее наивысшим достижением был четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.
За выход в полуфинал Носкова поспорит с бельгийкой Элизой Мертенс (25-й номер посева).
Wimbledon WTA
06 июля 2026 • начало в 18:10
Завершен
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