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Тонали перешел из "Ньюкасла" в "Тоттенхэм" - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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13:18 06.07.2026
Тонали перешел из "Ньюкасла" в "Тоттенхэм"

Отбывший дисквалификацию за ставки Тонали перешел из "Ньюкасла" в "Тоттенхэм"

© Фото : Пресс-служба сборной ИталииСандро Тонали
Сандро Тонали - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Италии
Сандро Тонали. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский полузащитник Сандро Тонали перешел в лондонский «Тоттенхэм».
  • Сумма трансфера из «Ньюкасла» составила 100 млн фунтов, что является рекордным подписанием в истории «Тоттенхэма».
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Итальянский полузащитник Сандро Тонали перешел в лондонский "Тоттенхэм", сообщается на сайте футбольного клуба.
Срок соглашения не раскрывается. По информации СМИ, контракт рассчитан до июня 2032 года. Как сообщил журналист Дэвид Орнштейн, сумма трансфера из "Ньюкасла" составила 100 млн фунтов, что является рекордным подписанием в истории "Тоттенхэма".
В минувшем сезоне Тонали провел за "Ньюкасл" 53 матча в различных турнирах и забил три гола.
Тонали 26 лет. Он перешел в "Ньюкасл" из "Милана" в июле 2023 года. До этого полузащитник представлял итальянский клуб "Брешиа".
Ранее Тонали был дисквалифицирован на десять месяцев с 27 октября 2023 года по обвинению Итальянской федерации футбола (FIGC) в незаконных ставках. Международная федерация футбола (ФИФА) ратифицировала дисквалификацию полузащитника. Тонали признался Футбольной ассоциации Англии (FA) в совершении 50 ставок на футбольные матчи в период с 12 августа по 12 октября 2023 года. Позднее хавбек был отстранен FA еще на два месяца условно с испытательным сроком до конца сезона-2024/25.
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