Тонали перешел из "Ньюкасла" в "Тоттенхэм"

Тонали 26 лет. Он перешел в "Ньюкасл" из "Милана" в июле 2023 года. До этого полузащитник представлял итальянский клуб "Брешиа".

Ранее Тонали был дисквалифицирован на десять месяцев с 27 октября 2023 года по обвинению Итальянской федерации футбола (FIGC) в незаконных ставках. Международная федерация футбола (ФИФА) ратифицировала дисквалификацию полузащитника. Тонали признался Футбольной ассоциации Англии (FA) в совершении 50 ставок на футбольные матчи в период с 12 августа по 12 октября 2023 года. Позднее хавбек был отстранен FA еще на два месяца условно с испытательным сроком до конца сезона-2024/25.