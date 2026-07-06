В Совфеде рассказали о правилах распределения мест в общежитиях вузов

Краткий пересказ от РИА ИИ Места в общежитии при зачислении в вуз в первую очередь выделяются студентам льготных категорий: детям-сиротам, инвалидам I и II групп, ветеранам боевых действий и другим получателям государственной социальной стипендии.

Оставшиеся места распределяются с учетом внутренних критериев вузов, таких как баллы ЕГЭ, индивидуальные достижения, форма обучения и удаленность родного города от места учебы.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» до 2030 года запланировано строительство 25 современных кампусов и капитальный ремонт порядка 800 общежитий.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. При зачислении студентов в вуз места в общежитии в первую очередь выделяются учащимся льготных категорий: детям‑сиротам, инвалидам, ветеранам боевых действий, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.

"В первую очередь комнаты выделяют студентам льготных категорий: детям‑сиротам, инвалидам I и II групп, ветеранам боевых действий и другим получателям государственной социальной стипендии", - сказал парламентарий.

Как уточнил законодатель, после этого оставшиеся места распределяют с учетом внутренних критериев вузов: это могут быть баллы ЕГЭ, индивидуальные достижения, форма обучения (бюджет или контракт), а также удаленность родного города от места учебы.

"Некоторые университеты усиливают прозрачность процесса за счет балльно‑рейтинговых систем и конкурсного отбора", - добавил Мурог.

Он отметил, что при этом, согласно статье 39 Федерального закона "Об образовании в РФ", правовая база не предполагает безусловного обеспечения студентов жильем.

"Вузы предоставляют места только при наличии свободного фонда, а правила распределения закрепляют в локальных актах - их стоит внимательно изучать на сайтах университетов еще до подачи документов", - посоветовал сенатор.