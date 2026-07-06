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В Совфеде рассказали о правилах распределения мест в общежитиях вузов - РИА Новости, 06.07.2026
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06:49 06.07.2026 (обновлено: 10:11 06.07.2026)
В Совфеде рассказали о правилах распределения мест в общежитиях вузов

Мурог: места в общежитии вуза в первую очередь выделяют льготникам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Места в общежитии при зачислении в вуз в первую очередь выделяются студентам льготных категорий: детям-сиротам, инвалидам I и II групп, ветеранам боевых действий и другим получателям государственной социальной стипендии.
  • Оставшиеся места распределяются с учетом внутренних критериев вузов, таких как баллы ЕГЭ, индивидуальные достижения, форма обучения и удаленность родного города от места учебы.
  • В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» до 2030 года запланировано строительство 25 современных кампусов и капитальный ремонт порядка 800 общежитий.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. При зачислении студентов в вуз места в общежитии в первую очередь выделяются учащимся льготных категорий: детям‑сиротам, инвалидам, ветеранам боевых действий, сообщил РИА Новости член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог.
"В первую очередь комнаты выделяют студентам льготных категорий: детям‑сиротам, инвалидам I и II групп, ветеранам боевых действий и другим получателям государственной социальной стипендии", - сказал парламентарий.
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Как уточнил законодатель, после этого оставшиеся места распределяют с учетом внутренних критериев вузов: это могут быть баллы ЕГЭ, индивидуальные достижения, форма обучения (бюджет или контракт), а также удаленность родного города от места учебы.
"Некоторые университеты усиливают прозрачность процесса за счет балльно‑рейтинговых систем и конкурсного отбора", - добавил Мурог.
Он отметил, что при этом, согласно статье 39 Федерального закона "Об образовании в РФ", правовая база не предполагает безусловного обеспечения студентов жильем.
"Вузы предоставляют места только при наличии свободного фонда, а правила распределения закрепляют в локальных актах - их стоит внимательно изучать на сайтах университетов еще до подачи документов", - посоветовал сенатор.
Мурог подчеркнул, что в долгосрочной перспективе этот вопрос планируется решать системно: в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" до 2030 года запланировано строительство 25 современных кампусов и капитальный ремонт порядка 800 общежитий.
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