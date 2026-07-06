Умер академик Владимир Окрепилов

Краткий пересказ от РИА ИИ Ушел из жизни выдающийся российский ученый, академик РАН Владимир Окрепилов.

Владимир Окрепилов долгие годы сотрудничал с РГПУ им. А. И. Герцена и был руководителем центра качества образования вуза.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Выдающийся российский ученый, академик РАН Владимир Окрепилов ушел из жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе РГПУ им. А. И. Герцена.

"Шестого июля 2026 года ушел из жизни выдающийся российский ученый, академик РАН Владимир Валентинович Окрепилов. Он долгие годы сотрудничал с Герценовским университетом и был руководителем центра качества образования вуза", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Владимир Окрепилов разработал научное направление "Экономика качества". Более того, он выступил соавтором Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года.

"Для нас это невосполнимая утрата. Мы потеряли мудрого наставника, надежного друга и вдохновителя многих наших начинаний. Владимир Валентинович был человеком огромной эрудиции, редкого трудолюбия и душевной щедрости. Он всегда находил время и силы для поддержки молодых исследователей, для участия в жизни университетского сообщества, для просветительской миссии, которую считал своим долгом", - приводятся в сообщении слова ректора РГПУ им. А. И. Герцена Сергея Тарасова.