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Президент KFA подал в отставку после провала сборной на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
18:42 06.07.2026 (обновлено: 19:02 06.07.2026)
Президент KFA подал в отставку после провала сборной на ЧМ-2026

Президент KFA Чон Мон Гю подал в отставку после провала сборной на ЧМ-2026

© REUTERS / Daniel BecerrilОшибка вратаря сборной Южной Кореи Ким Сын Кю в матче с командой Мексики
Ошибка вратаря сборной Южной Кореи Ким Сын Кю в матче с командой Мексики - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Daniel Becerril
Ошибка вратаря сборной Южной Кореи Ким Сын Кю в матче с командой Мексики . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Корейской футбольной ассоциации Чон Мон Гю подал в отставку после того, как сборная Южной Кореи не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира.
  • Главный тренер сборной Хон Мен Бо объявил об уходе со своего поста после поражения от сборной ЮАР и позднее улетел в США на фоне критики и угроз со стороны болельщиков.
  • Заявление об отставке Чон Мон Гю подал 6 июля после последнего заседания исполнительного комитета на стадионе Korean Football Park в городе Чхонан.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент Корейской футбольной ассоциации (KFA) Чон Мон Гю подал в отставку после того, как сборная Южной Кореи не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира, передает агентство Ренхап со ссылкой на ассоциацию.
После поражения от сборной ЮАР в заключительном туре группового этапа и невыхода национальной команды в плей-офф чемпионата мира критика в адрес тренера южнокорейской сборной Хон Мен Бо, футболистов и Корейской футбольной ассоциации резко усилилась. 28 июня Хон Мен Бо объявил об уходе с поста главного тренера, а позднее 3 июля улетел обратно в США на фоне преследования и угроз со стороны болельщиков.
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"В Футбольной ассоциации сегодня сообщили, что президент Чон в первой половине дня 6 июля провел свое последнее заседание исполнительного комитета на стадионе Korean Football Park в городе Чхонан в присутствии вице-президента и директоров, после чего подал заявление об отставке", - говорится в сообщении Ренхап.
Как отмечается, Чон Мон Гю занимал должность президент ассоциации четыре срока подряд и находился на этом посту с января 2013 года. В последнее время он также подвергся серьезной критике со стороны южнокорейского общества за назначение Хон Мен Бо на пост главного тренера национальной сборной страны.
При этом во время объявления об отставке экс-глава ассоциации признал свою ответственность за провал на чемпионате мира и извинился перед фанатами.
"Вся слава и все достижения - это заслуга игроков и вас, болельщиков, а все недостатки и ошибки - целиком и полностью моя ответственность", - приводит Ренхап слова Чон Мон Гю.
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Он добавил, что продолжит следить за успехами южнокорейской футбольной сборной в качестве преданного фаната, и выразил надежду на то, что со временем спортсмены достигнут новых высот.
Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал выступление сборной на чемпионате мира и призвал министерство спорта, культуры и туризма провести расследование причин неудачного результата. Позднее в ведомстве сообщили о начале проверки деятельности Корейской футбольной ассоциации.
Согласно информации Ренхап, в процессе проверок уже был выявлен ряд нарушений, за которые экс-глава Чон Мон Гю и другие представители руководства футбольной ассоциации должны будут подвергнуться дисциплинарным наказаниям.
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ФутболСпортЮжная КореяЮАРСШАХон Мён БоЛи Чжэ МенЧМ по футболу 2026KFA
 
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