Сборная Норвегии победила бразильцев и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 2:1. В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд (79-я и 90-я минуты). У бразильцев пенальти реализовал Неймар (90+10), на 14-й минуте его партнер по команде Бруно Гимарайнс не смог отличиться с 11-й метровой отметки.

На счету Холанда стало семь голов на текущем чемпионате мира. Он сравнялся с лидерами списка бомбардиров - французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси. Впервые в истории мировых первенств мира три игрока забили минимум семь голов на одном турнире. Кроме того, норвежец повторил рекорд поляка Гжегоша Лято, установленный в 1974 году, по числу забитых мячей на дебютном чемпионате мира.

Неймар появился на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Этот матч стал для него 15-м на чемпионатах мира - по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле, а также стал вторым бразильцем после него с голами на четырех чемпионатах мира. Рекордсменом среди бразильцев остается Кафу, на счету которого 20 игр на мировых первенствах. Полную встречу провел защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, а полузащитник "сине-бело-голубых" Луис Энрике остался на скамейке запасных.

В четвертьфинале сборная Норвегии сыграет с победителем матча между командами Мексики и Англии, которые сыграют между собой в ночь на понедельник по московскому времени. Сборная Бразилии впервые за 36 лет не вышла в 1/4 финала мирового первенства, оставаясь рекордсменом по числу титулов (5).