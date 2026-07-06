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Сборная Норвегии победила бразильцев и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
01:07 06.07.2026 (обновлено: 01:54 06.07.2026)
Сборная Норвегии победила бразильцев и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ

Норвегия обыграла Бразилию и впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу

© REUTERS / Dylan MartinezЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 2:1. В составе норвежцев дубль оформил Эрлинг Холанд (79-я и 90-я минуты). У бразильцев пенальти реализовал Неймар (90+10), на 14-й минуте его партнер по команде Бруно Гимарайнс не смог отличиться с 11-й метровой отметки.
ЧМ по футболу 2026
05 июля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Бразилия
1 : 2
Норвегия
90‎’‎ • Неймар (П)
79‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Андреас Шельдеруп)
90‎’‎ • Эрлинг Холанд
(Андреас Шельдеруп)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На счету Холанда стало семь голов на текущем чемпионате мира. Он сравнялся с лидерами списка бомбардиров - французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси. Впервые в истории мировых первенств мира три игрока забили минимум семь голов на одном турнире. Кроме того, норвежец повторил рекорд поляка Гжегоша Лято, установленный в 1974 году, по числу забитых мячей на дебютном чемпионате мира.
Неймар появился на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Этот матч стал для него 15-м на чемпионатах мира - по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле, а также стал вторым бразильцем после него с голами на четырех чемпионатах мира. Рекордсменом среди бразильцев остается Кафу, на счету которого 20 игр на мировых первенствах. Полную встречу провел защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос, а полузащитник "сине-бело-голубых" Луис Энрике остался на скамейке запасных.
В четвертьфинале сборная Норвегии сыграет с победителем матча между командами Мексики и Англии, которые сыграют между собой в ночь на понедельник по московскому времени. Сборная Бразилии впервые за 36 лет не вышла в 1/4 финала мирового первенства, оставаясь рекордсменом по числу титулов (5).
Норвежцы впервые в своей истории вышли в четвертьфинал мирового первенства. Ранее национальная сборная дважды выходила в 1/8 финала - в 1938 и 1998 годах. Кроме того, сборная Норвегии ни разу не проигрывала бразильцам (три победы и две ничьи), включая выигрыш со счетом 2:1 в первом очном официальном матче, игра состоялась на чемпионате мира 1998 года.
Сборная Бразилии во время товарищеского матча с командой Панамы - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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ФутболСпортНорвегияЭрлинг ХоландБразилияНеймарЗенитКилиан МбаппеЧМ по футболу 2026Нью-Йорк (город)
 
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