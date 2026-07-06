Бельгийка Мертенс впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
- В матче четвертого круга Мертенс обыграла представительницу Чехии Марию Боузкову со счетом 6:4, 6:4.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Wimbledon WTA
06 июля 2026 • начало в 14:55
Завершен
Мертенс впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче за выход в полуфинал турнира она сыграет против победительницы встречи Мэдисон Киз (США, 26) - Линда Носкова (Чехия, 9).
Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдона
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