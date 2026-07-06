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Бельгийка Мертенс впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Теннис
 
16:56 06.07.2026 (обновлено: 16:58 06.07.2026)
Бельгийка Мертенс впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Мертенс прошла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Боузкову

© Официальный сайт WTAЭлизе Мертенс
Элизе Мертенс - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Официальный сайт WTA
Элизе Мертенс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира.
  • В матче четвертого круга Мертенс обыграла представительницу Чехии Марию Боузкову со счетом 6:4, 6:4.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче четвертого круга Мертенс, посеянная под 25-м номером, обыграла представительницу Чехии Марию Боузкову (21) со счетом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 52 минуты.
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Wimbledon WTA
06 июля 2026 • начало в 14:55
Завершен
Мария Боузкова
0 : 24:64:6
Элизе Мертенс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Мертенс впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче за выход в полуфинал турнира она сыграет против победительницы встречи Мэдисон Киз (США, 26) - Линда Носкова (Чехия, 9).
Украинская теннисистка Марта Костюк - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдона
Вчера, 14:47
 
ТеннисСпортЧехияЛондонСШАРолан ГарросЭлиз МертенсМария БоузковаМэдисон Киз
 
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