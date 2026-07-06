Бельгийка Мертенс впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Мертенс впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче за выход в полуфинал турнира она сыграет против победительницы встречи Мэдисон Киз (США, 26) - Линда Носкова (Чехия, 9).