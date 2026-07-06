Позорный день в истории футбола. ФИФА устроила кошмар на чемпионате мира

Весь мир взбесился из–за скандального решения Международной федерации футбола (ФИФА) по красной карточке американского игрока Фалорина Балогана. Даже в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не постеснялись жестко выразить протест против действия главы ФИФА Джанни Инфантино и уже заявили о готовности заменить итальянца на посту президента организации.

Что вообще произошло

Сборная США на домашнем чемпионате мира выглядит вполне достойно. Тренерский штаб Маурисио Почеттино , похоже, выбрал оптимальный вариант состава, который не просто вышел из группы, но и уверенно справился с Боснией и Герцеговиной в матче 1/16 финала. Единственным негативным моментом стала красная карточка основного нападающего американцев Фалорина Балогана, который забил три гола в трех матчах - фантастический показатель для сборной США.

Собственно, удаление игрока “Монако” было настолько очевидным, что ни у кого в здравом уме не возникло вопросов относительного того, чтобы попробовать оспорить решение судей. Тем не менее, спустя некоторое время после матча стали возникать обсуждения относительно возможной отмены удаления Балогана. Тогда это выглядело максимально странно, но затем все приобрело более чем реальные очертания.

В ФИФА заявили, что дисквалификация американца приостановлена, а затем президент США Дональд Трамп поблагодарил главу Международной федерации футбола за единственное верное решение по ситуации с Балоганом. Журналист Бен Джейкобс в социальной сети X отметил, что Белый дом совершил звонок в ФИФА с просьбой отменить красную карточку лучшему бомбардиру сборной США.

"Белый дом совершил прямой звонок в ФИФА с просьбой к Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогана. ФИФА обратилась за комментарием и сослалась на выводы своего независимого комитета. Источники в ФИФА утверждают, что влияние Белого дома не могло повлиять на это решение из-за полномочий, содержащихся в статье 27, и независимого характера дисциплинарной комиссии", - отмечает Джейкобс.

ФИФА подставила себя под мощнейший удар

А дальше весь мир буквально встал на защиту не только бельгийцев, но и всей системы международного футбола. Не выдержал и главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия, заявивший, что ФИФА перепутала 5 июля с Днем дурака, который обычно отмечается 1 апреля.

"Не знал, что у ФИФА 5 июля считается 1 апреля! Наше официальное заявление говорит само за себя - там все сказано предельно ясно. За всю историю чемпионатов мира ничего подобного еще не происходило. Подав протест, бельгийская федерация защищает интересы футбола, его принципы и спортивную честность. Но хочу подчеркнуть: участие одного игрока никак не меняет наш план на матч", - приводит слова Гарсии с пресс-конференции RTBF.

Но самое удивительное заключалось в том, что даже в УЕФА не постеснялись жестко раскритиковать ФИФА за действия по красной карточке Балогана.

"Вчерашнее решение о приостановлении на годичный испытательный срок действия автоматической дисквалификации на один матч после красной карточки, показанной игроку Фоларину Балогану, перешло все границы дозволенного. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционным правом и не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свою дисквалификацию в установленном порядке", - говорится в заявлении на сайте УЕФА.