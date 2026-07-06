Рейтинг@Mail.ru
В УЕФА жестко раскритиковали решение ФИФА по Балогану - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:55 06.07.2026 (обновлено: 13:31 06.07.2026)
В УЕФА жестко раскритиковали решение ФИФА по Балогану

В УЕФА заявили, что решение ФИФА по Балогану перешло все границы дозволенного

© AP Photo / Evan VucciДжанни Инфантино и Дональд Трамп
Джанни Инфантино и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Джанни Инфантино и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УЕФА заявил, что решение ФИФА о приостановке автоматической дисквалификации Фоларина Балогана перешло все границы дозволенного.
  • По информации журналиста Бена Джейкобса, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после звонка из Белого дома.
  • УЕФА выразил недоумение по поводу беспрецедентного и неоправданного решения ФИФА, которое создает прецедент и может нанести ущерб соревнованиям.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке автоматической дисквалификации ранее удаленного на чемпионате мира форварда сборной США Фоларина Балогана перешло все границы дозволенного.
Американцы 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира - 2:0. Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича. В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет 6 июля сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии. Глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА напрямую позвонили из Белого дома.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Гарсия пошутил, что ФИФА отмечает День дурака не 1 апреля, а 5 июля
Вчера, 00:10
"Вчерашнее решение о приостановлении на годичный испытательный срок действия автоматической дисквалификации на один матч после красной карточки, показанной игроку Фоларину Балогану, перешло все границы дозволенного. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционным правом и не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свою дисквалификацию в установленном порядке", - говорится в заявлении на сайте УЕФА.
"Когда гарантируемое правилами соблюдение требований больше не обеспечивается их хранителями, под угрозой оказывается целостность игры и подрывается доверие к соревнованиям. Аналогично такое решение создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь потребуют равного подхода, что нанесет ущерб соревнованиям. Мы выражаем свое недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения", - добавили в организации.
Чемпионат мира впервые в истории проходит с участием 48 команд и также в первый раз проводится на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Финал пройдет 19 июля.
Нападающий сборной США Фоларин Балоган празднует гол в матче первого тура Чемпионата Мира по футболу - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
"Коррупция": пользователи Сети оскорбляют Балогана после "отмены" удаления
5 июля, 23:36
 
ФутболСпортСШАБосния и ГерцеговинаБельгияДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)ЧМ по футболу 2026Фоларин БалоганТарик Мухаремович
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала