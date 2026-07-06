В УЕФА жестко раскритиковали решение ФИФА по Балогану

Краткий пересказ от РИА ИИ УЕФА заявил, что решение ФИФА о приостановке автоматической дисквалификации Фоларина Балогана перешло все границы дозволенного.

По информации журналиста Бена Джейкобса, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после звонка из Белого дома.

УЕФА выразил недоумение по поводу беспрецедентного и неоправданного решения ФИФА, которое создает прецедент и может нанести ущерб соревнованиям.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) о приостановке автоматической дисквалификации ранее удаленного на чемпионате мира форварда сборной США Фоларина Балогана перешло все границы дозволенного.

Американцы 1 июля обыграли сборную Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира - 2:0. Балоган открыл счет, а на 64-й минуте был удален за наступ на голеностоп Тарика Мухаремовича . В воскресенье дисциплинарный комитет ФИФА приостановил действие красной карточки Балогана с испытательным сроком на год. Решение было принято в связи со статьей 27 дисциплинарного кодекса, позволяющей комитету приостанавливать дисциплинарные меры. Балоган сможет 6 июля сыграть в матче 1/8 финала с командой Бельгии. Глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social поблагодарил ФИФА за исправление "огромной несправедливости". Журналист Бен Джейкобс позднее сообщил о том, что, по его информации, решение об отмене дисквалификации Балогана было принято после того, как в ФИФА напрямую позвонили из Белого дома.

"Вчерашнее решение о приостановлении на годичный испытательный срок действия автоматической дисквалификации на один матч после красной карточки, показанной игроку Фоларину Балогану, перешло все границы дозволенного. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционным правом и не требует принятия решения компетентным органом. Это принцип, заложенный в регламенте, который не может быть подвергнут исключениям, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в аналогичной ситуации и отбыли свою дисквалификацию в установленном порядке", - говорится в заявлении на сайте УЕФА.

"Когда гарантируемое правилами соблюдение требований больше не обеспечивается их хранителями, под угрозой оказывается целостность игры и подрывается доверие к соревнованиям. Аналогично такое решение создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь потребуют равного подхода, что нанесет ущерб соревнованиям. Мы выражаем свое недоумение по поводу столь беспрецедентного, непостижимого и неоправданного решения", - добавили в организации.