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Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Футбол
 
06:06 06.07.2026 (обновлено: 11:16 06.07.2026)
Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Англии обыграла Мексику и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

© Фото : Пресс-служба сборной Англии по футболуГарри Кейн и Джуд Беллингем
Гарри Кейн и Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба сборной Англии по футболу
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Англии победила команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 3:2.
  • Два мяча в составе победителей забил Джуд Беллингем, еще одним голом отметился Гарри Кейн.
  • В четвертьфинале сборная Англии 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сборная Англии нанесла поражение команде Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча прошла в Мехико и завершилась в пользу гостей со счетом 3:2. В составе победителей два мяча забил Джуд Беллингем (36-я и 38-я минуты), еще одним голом отметился Гарри Кейн (60, с пенальти). У проигравших отличились Хулиан Киньонес (42) и Рауль Хименес (69, с пенальти).
ЧМ по футболу 2026
06 июля 2026 • начало в 04:00
Завершен
Мексика
2 : 3
Англия
42‎’‎ • Хулиан Киньонес
69‎’‎ • Рауль Хименес (П)
36‎’‎ • Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
38‎’‎ • Джуд Беллингем
(Гарри Кейн)
60‎’‎ • Гарри Кейн (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 54-й минуте за грубую игру с поля был удален защитник сборной Англии Джаррел Куанса.
Вратарь Джордан Пикфорд провел 17-й матч на чемпионатах мира и повторил рекорд английской национальной команды по этому показателю. Теперь он делит лидерство с голкипером Питером Шилтоном.
После матча один из игроков английской сборной получил необычную травму, празднуя выход в следующую стадию.
В четвертьфинале сборная Англии, в третий раз подряд добравшаяся до этой стадии чемпионата мира, 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортАнглияМексикаДжуд БеллингемГарри КейнХулиан КиньонесЧМ по футболу 2026
 
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