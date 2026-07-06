Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Англии победила команду Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года со счетом 3:2.

Два мяча в составе победителей забил Джуд Беллингем, еще одним голом отметился Гарри Кейн.

В четвертьфинале сборная Англии 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сборная Англии нанесла поражение команде Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча прошла в Мехико и завершилась в пользу гостей со счетом 3:2. В составе победителей два мяча забил Джуд Беллингем (36-я и 38-я минуты), еще одним голом отметился Гарри Кейн (60, с пенальти). У проигравших отличились Хулиан Киньонес (42) и Рауль Хименес (69, с пенальти).

На 54-й минуте за грубую игру с поля был удален защитник сборной Англии Джаррел Куанса.

Вратарь Джордан Пикфорд провел 17-й матч на чемпионатах мира и повторил рекорд английской национальной команды по этому показателю. Теперь он делит лидерство с голкипером Питером Шилтоном.

После матча один из игроков английской сборной получил необычную травму, празднуя выход в следующую стадию.

В четвертьфинале сборная Англии, в третий раз подряд добравшаяся до этой стадии чемпионата мира, 11 июля в Майами встретится с командой Норвегии.